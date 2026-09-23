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246E9QSB/00
Očarujúce farby, štýlový dizajn
Monitor E line od spoločnosti Philips v sebe spája štýlový dizajn a mimoriadny obrazový výkon. Displej s rozlíšením Full HD, úzkym rámom a technológiou Ultra Wide Color vám prináša skutočne realistický obraz. Vychutnajte si mimoriadny divácky zážitok v štýlovom dizajne.
E Line
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
„Spoločnosť Philips sa zaväzuje používať v celom sortimente svojich monitorov ekologické materiály prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Všetky plastové diely tela, kovové časti konštrukcie a baliaci materiál využívajú 100 % recyklovateľný materiál. Na niektorých vybratých modeloch sme použili až 65 % recyklovaných plastov. Prísne dodržiavanie noriem RoHS zaisťuje výrazné zníženie alebo eliminovanie použitia toxických látok ako napríklad olovo. Obsah ortuti v monitoroch s podsvietením CCFL bol výrazne znížený a v monitoroch s podsvietením LED úplne eliminovaný.
Hodnotenie
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.