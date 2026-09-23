25M2N5200P/00
Váš herný zážitok na maximum
Herný monitor, ktorý má to najlepšie z oboch svetov. Vďaka technológii SmartContrast spolu s kombináciou technológie AMD FreeSync Premium a obnovovacej frekvencie 280 Hz je tento produkt prísľubom plynulého hrania bez oneskorenia a bez kompromisov v oblasti zobrazovania.
Evnia 5000
25 (uhlopriečka 24,5"/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Hranie by nemalo byť voľbou medzi sekaním a zamŕzaním obrazu. Technológia AMD FreeSync™ Premium poskytne serióznym hráčom plynulý herný zážitok bez trhania pri špičkovom výkone. Hrajte bez kompromisov a sebavedome s vysokou obnovovacou frekvenciou, kompenzáciou nízkej snímkovej frekvencie a malým oneskorením.
Displej Philips Evnia s frekvenciou 280 Hz posunie váš herný zážitok do nových dimenzií. Nízke vstupné oneskorenie spolu s technológiou variabilnej obnovovacej frekvencie vám poskytuje výhodu v podobe pohlcujúceho hrania. Náš panel s vysokým rozlíšením a širokým pozorovacím uhlom navyše prináša realistický herný zážitok s bezkonkurenčnou presnosťou farieb. Sústreďte sa na to, čo je dôležité – nastaviteľný stojan vám poskytne zaslúžené pohodlie a technológia bez blikania zaistí príjemné sledovanie, takže môžete pokračovať v hraní bez obáv o zdravie.
Vstupné oneskorenie je čas, ktorý uplynie medzi vykonaním akcie pomocou pripojených zariadení a zobrazením výsledku na obrazovke. Nízke vstupné oneskorenie skracuje čas medzi zadaním príkazu zo zariadení a jeho zobrazením na monitore, čo výrazne zlepšuje hranie videohier vyžadujúcich rýchle reflexy. Je to mimoriadne dôležité pre hráčov rýchlych súťažných hier.
Hodnotenie
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup DP.
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je režim Smart MBR zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.
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Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Uistite sa, že vaša grafická karta podporuje technológiu NVIDIA® G-SYNC®
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.