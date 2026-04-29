VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Gaming Monitor Herný monitor s rozlíšením Full HD

Podpora

Gaming MonitorHerný monitor s rozlíšením Full HD

25M2N5200P/00

Gaming Monitor Herný monitor s rozlíšením Full HD

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Software a ovládače

Ovládače Windows 8 - English (US)

  • verzia: 25M2N
  • ZIP súbor, 15.9 kB
  • 22 February 2023

Ovládače Windows 10 - English (US)

  • verzia: 25M2N
  • ZIP súbor, 15.9 kB
  • 22 February 2023

Návody a dokumentácia

Stručná používateľská príručka - English (US)

  • PDF súbor, 8.1 MB
  • 18 June 2026

Označenie energie

  • PDF súbor, 410.6 kB
  • 18 June 2026

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Гаранция

Научете повече за покритието на гаранцията на Philips, правилата и условията. Намерете подробности за пригодността на продуктите и опциите за услуги

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme