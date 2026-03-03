279M1RV/00
Navrhnutý pre konzolu Xbox
Evnia 7000
68,5 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Ponorte sa do hry na konzole. Pri vývoji tohto displeja navrhnutého pre konzolu Xbox sme sa spojili s tímom Xbox, aby sme vám priniesli optimálny vizuálny výkon konzoly Xbox série X od momentu pripojenia.
Hranie hier by nemalo byť rozhodnutím medzi sekaním alebo prerušovanými snímkami. Táto obrazovka má certifikát AMD FreeSync™ Premium Pro, ktorý ponúka variabilnú obnovovaciu frekvenciu (VRR) a skutočný zážitok z hrania hier s technológiou HDR. Toto zabezpečuje kombináciu plynulého hrania hier pri maximálnom výkone a zároveň vizuálnych prvkov výnimočne vysokého dynamického rozsahu, pričom je stále zachované nízke oneskorenie.
Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 144-krát za sekundu, čo je efektívne až 2,4-násobne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou snímok 144 Hz získate ten kritický zlomok sekundy, vďaka ktorému sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým partnerom pre hry
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Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Pokrytie BT. 709/DCI-P3 založené na priestore farieb CIE 1976
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Pokrytie Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE 1976
Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Uistite sa, že vaša grafická karta podporuje technológiu NVIDIA® G-SYNC®
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Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.