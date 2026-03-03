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  • Energy Label Europe G
    Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
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  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Energy Label Europe G
    Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
  • Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie

Evnia Gaming MonitorDisplej 4K HDR s technológiou osvetlenia Ambiglow

279M1RV/00

1 Ocenenie

Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie
Displej navrhnutý pre konzolu Xbox prináša skutočným nadšencom hrania na konzolách novú éru hry. Vychutnajte si vizuálny zážitok a vysokú presnosť farieb s displejom Nano IPS s rozlíšením UltraClear 4K. Obrazovka DisplayHDR 600 zaistí vynikajúcu kvalitu obrazu.
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Optimalizovaný výkon na hranie na konzolách novej generácie

  • Navrhnutý pre konzolu Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Navrhnutý pre konzolu Xbox na optimálny zážitok z hry

Navrhnutý pre konzolu Xbox na optimálny zážitok z hry

Ponorte sa do hry na konzole. Pri vývoji tohto displeja navrhnutého pre konzolu Xbox sme sa spojili s tímom Xbox, aby sme vám priniesli optimálny vizuálny výkon konzoly Xbox série X od momentu pripojenia.

AMD FreeSync™ Premium Pro; plynulé hranie hier HDR s nízkym oneskorením

AMD FreeSync™ Premium Pro; plynulé hranie hier HDR s nízkym oneskorením

Hranie hier by nemalo byť rozhodnutím medzi sekaním alebo prerušovanými snímkami. Táto obrazovka má certifikát AMD FreeSync™ Premium Pro, ktorý ponúka variabilnú obnovovaciu frekvenciu (VRR) a skutočný zážitok z hrania hier s technológiou HDR. Toto zabezpečuje kombináciu plynulého hrania hier pri maximálnom výkone a zároveň vizuálnych prvkov výnimočne vysokého dynamického rozsahu, pričom je stále zachované nízke oneskorenie.

Obnovovacia frekvencia 144 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Obnovovacia frekvencia 144 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 144-krát za sekundu, čo je efektívne až 2,4-násobne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou snímok 144 Hz získate ten kritický zlomok sekundy, vďaka ktorému sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým partnerom pre hry

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  5. Pokrytie BT. 709/DCI-P3 založené na priestore farieb CIE 1976

  6. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  7. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  8. Pokrytie Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE 1976

  9. Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Uistite sa, že vaša grafická karta podporuje technológiu NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  13. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.