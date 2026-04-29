VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Evnia Gaming Monitor Displej 4K HDR s technológiou osvetlenia Ambiglow

Podpora

Evnia Gaming MonitorDisplej 4K HDR s technológiou osvetlenia Ambiglow

279M1RV/00

Evnia Gaming Monitor Displej 4K HDR s technológiou osvetlenia Ambiglow

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Software a ovládače

Inteligentný ovládací softvér

  • verzia: V7.0.0
  • ZIP súbor, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Ovládače Windows 8 - English (US)

  • verzia: 279M1
  • ZIP súbor, 10 kB
  • 27 August 2021

Návody a dokumentácia

Stručná príručka spustenia - English (US)

  • PDF súbor, 3.7 MB
  • 1 June 2023

Označenie energie

  • PDF súbor, 76.3 kB
  • 12 June 2023

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Гаранция

Научете повече за покритието на гаранцията на Philips, правилата и условията. Намерете подробности за пригодността на продуктите и опциите за услуги

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme