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  • Energy Label Europe C
    Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Energy Label Europe C
    Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť
  • Vyrobený pre presnosť

MonitorMonitor s rozlíšením Quad HD

27E2N2500/00

5
| (2) Recenzie
Vyrobený pre presnosť
Tento monitor je vybavený funkciami, ktoré vám umožnia pracovať s absolútnou presnosťou. Vďaka rozlíšeniu Quad HD, 120 Hz obnovovacej frekvencii a 1 ms MPRT tento monitor poskytuje detailný obraz s maximálnym rozlíšením.
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Vyrobený pre presnosť

  • Séria 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov a podpore rýchlych pripojení tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám zaručia krištáľovo čistý obraz.

SmartContrast pre detaily hlbokých úrovní čiernej

SmartContrast pre detaily hlbokých úrovní čiernej

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Overený kupujúci

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  2. Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  3. MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  4. Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.

  5. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.