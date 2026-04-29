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Monitor Monitor s rozlíšením Quad HD

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MonitorMonitor s rozlíšením Quad HD

27E2N2500/00

Monitor Monitor s rozlíšením Quad HD

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Software a ovládače

Ovládače Windows 10

  • verzia: V1.0
  • ZIP súbor, 178.5 kB
  • 16 April 2025

Ovládače Windows 11

  • verzia: V1.0
  • ZIP súbor, 178.5 kB
  • 16 April 2025

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 1.2 MB
  • 19 June 2026

Návod na použitie

  • PDF súbor, 2.7 MB
  • 7 May 2025

Záruka a servis

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Гаранция

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