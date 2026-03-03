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Evnia Gaming MonitorHerný monitor s rozlíšením Quad HD

27M1N5500ZA/00

1 Ocenenie

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Tento herný monitor Philips prináša krištáľovo čistý obraz a plynulú hru. FreeSync, rýchla obnovovacia frekvencia 170 Hz spolu s HDR zaistia dokonalý a realistický zážitok. Displej s tenkým rámom a technológiou Ultra Wide-Color zlepšuje vizuálne ponorenie.
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  • Evnia 5000

  • 68,5 cm (27")

  • 2560 x 1440 (QHD)

Technológia IPS Nano Color rozširuje farebnú škálu na zabezpečenie živých vizuálnych prvkov

Technológia IPS Nano Color rozširuje farebnú škálu na zabezpečenie živých vizuálnych prvkov

Displej Nano IPS prináša vysokú presnosť farieb v širokom zornom uhle bez zmeny farby na uspokojenie vašich kľúčových potrieb v oblasti zobrazovania, hrania a produktivity. Zaistí intenzívnejšiu červenú, sviežejšiu zelenú a tmavšiu modrú. Technológie Ultra Wide-Color a IPS Nano Color využívajú nanočastice fosforu vylepšené prostredníctvom KSF na pohltenie nadbytočného svetla z obrazovky a vytvorenie úžasných farieb – farieb v súlade so skutočnosťou. Naše zobrazovacie panely dosahujú až 98 % pokrytie normy farebnej škály DCI-P3 pre čistotu farieb vymedzenú Spoločnosťou filmových a televíznych technikov na zabezpečenie kvality filmového obrazu.

Technológia AMD FreeSync™ Premium; plynulé hranie bez sekania a trhania

Technológia AMD FreeSync™ Premium; plynulé hranie bez sekania a trhania

Hranie by nemalo byť voľbou medzi sekaním a zamŕzaním obrazu. Technológia AMD FreeSync™ Premium poskytne serióznym hráčom plynulý herný zážitok bez trhania pri špičkovom výkone. Hrajte bez kompromisov a sebavedome s vysokou obnovovacou frekvenciou, kompenzáciou nízkej snímkovej frekvencie a malým oneskorením.

Certifikovaná kompatibilita s technológiou NVIDIA® G-SYNC® na zaistenie plynulej a rýchlej hry

Certifikovaná kompatibilita s technológiou NVIDIA® G-SYNC® na zaistenie plynulej a rýchlej hry

Pri hraní intenzívnych hier s vysokou obnovovacou frekvenciou sa bez optimálnej synchronizácie grafiky môže objaviť trhanie obrazu. Tento monitor Philips prináša certifikovanú kompatibilitu s technológiou NVIDIA® G-SYNC®, čo znižuje trhanie obrazu a synchronizuje obnovovaciu frekvenciu monitora s výstupom grafickej karty na zaistenie plynulejšieho herného zážitku. Scény sa objavujú okamžite, objekty pôsobia ostrejšie a hra je plynulá, čo vám prinesie úchvatný vizuálny zážitok a výraznú konkurenčnú výhodu.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup DP.

  3. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  5. Režim MPRT je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  6. MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  7. Farby displeja: 10 bitov možno dosiahnuť iba v prípade rozlíšenia QHD pri 120 Hz

  8. Pokrytie DCI-P3 založené na farebnom priestore CIE1976

  9. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  10. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  11. Pokrytie Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE 1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  13. Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  14. Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  15. Uistite sa, že vaša grafická karta podporuje technológiu NVIDIA® G-SYNC®

  16. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.