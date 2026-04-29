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Evnia Gaming Monitor Herný monitor s rozlíšením Quad HD

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Evnia Gaming MonitorHerný monitor s rozlíšením Quad HD

27M1N5500ZA/00

Evnia Gaming Monitor Herný monitor s rozlíšením Quad HD

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Software a ovládače

Inteligentný ovládací softvér

  • verzia: V7.0.0
  • ZIP súbor, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Ovládače Windows 8 - English (US)

  • verzia: 27M1N
  • ZIP súbor, 10 kB
  • 22 October 2021

Návody a dokumentácia

Stručná príručka spustenia - English (US)

  • PDF súbor, 8.9 MB
  • 7 February 2024

Označenie energie

  • PDF súbor, 75.1 kB
  • 8 June 2023

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