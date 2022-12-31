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Fast IPS Gaming monitorHerný monitor s rozlíšením Quad HD

27M2N3501PA/00

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Tento 27-palcový monitor s technológiou Fast IPS poskytuje pri hraní hier výnimočne ostrý obraz. Vďaka pretaktovateľnej obnovovacej frekvencii 260 Hz a 0,3 ms Smart MBR na vás čaká čistý obraz a kvalitný zážitok z hrania akejkoľvek hry.

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Mimoriadne rýchla obnovovacia frekvencia 260 Hz na plynulé hranie bez akéhokoľvek oneskorenia

Mimoriadne rýchla obnovovacia frekvencia 260 Hz na plynulé hranie bez akéhokoľvek oneskorenia

Pri hraní najintenzívnejších pohlcujúcich akčných hier ponúka Philips Evnia pretaktovateľnú obnovovaciu frekvenciu 260 Hz, ktorá zabezpečuje mimoriadne plynulý herný zážitok bez oneskorenia. Najmä pri rýchlych hrách, ako sú FPS alebo pretekárske tituly, poskytuje špičkový pohyb a jasný obraz. Zažijete hlbšie ponorenie do deja a pocit, akoby ste boli priamo v hre.

Nízke vstupné oneskorenie znižuje časové oneskorenie medzi zariadeniami a monitorom

Nízke vstupné oneskorenie znižuje časové oneskorenie medzi zariadeniami a monitorom

Vstupné oneskorenie je čas, ktorý uplynie medzi vykonaním akcie pomocou pripojených zariadení a zobrazením výsledku na obrazovke. Nízke vstupné oneskorenie skracuje čas medzi zadaním príkazu zo zariadení a jeho zobrazením na monitore, čo výrazne zlepšuje hranie videohier vyžadujúcich rýchle reflexy. Je to mimoriadne dôležité pre hráčov rýchlych súťažných hier.

Ultrarýchla odozva 0.3 ms pre ostrý obraz a plynulé hranie

Ultrarýchla odozva 0.3 ms pre ostrý obraz a plynulé hranie

Displej Philips s odozvou Smart MBR 0.3 ms účinne eliminuje rozmazanie a neostrosť pohybu a poskytuje ostrejší a presnejší obraz, ktorý umocňuje herný zážitok. Rýchle akčné scény a dramatické prechody sa zobrazia plynulo. Najlepšia voľba na hranie napínavých hier vyžadujúcich rýchle reflexy.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup DP.

  2. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.

  5. Farby displeja: 10 bitov možno dosiahnuť s portom DP pri 200 Hz a s rozlíšením QHD

  6. Funkcia pretaktovania zvyšuje pôvodnú obnovovaciu frekvenciu, prináša však niektoré súvisiace riziká. Ak sa obrazovka po reštartovaní nezobrazuje normálne, vypnite nastavenie pretaktovania v ponuke OSD monitora.

  7. Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  8. Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  9. Tento monitor sa snaží o udržateľnosť: nožičky stojana a držiak slúchadiel sú vyrobené z 35 % recyklovaného plastu a konštrukciu monitora tvorí z 85 % použitý recyklovaný plast.

  10. Stark Shadow Boost nie je možné aktivovať, keď je povolené nízke oneskorenie vstupu.

  11. Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.

  12. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.