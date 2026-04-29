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Fast IPS Gaming monitor Herný monitor s rozlíšením Quad HD

Podpora

Fast IPS Gaming monitorHerný monitor s rozlíšením Quad HD

27M2N3501PA/00

Fast IPS Gaming monitor Herný monitor s rozlíšením Quad HD

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Software a ovládače

Ovládače Windows 10

  • ZIP súbor, 10.9 kB
  • 18 November 2025

Ovládače Windows 11

  • ZIP súbor, 10.9 kB
  • 18 November 2025

Návody a dokumentácia

Stručná používateľská príručka

  • PDF súbor, 592.2 kB
  • 18 June 2026

Označenie energie

  • PDF súbor, 586.6 kB
  • 18 June 2026

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