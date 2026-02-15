Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Pripravte sa na hru s obnovovacou frekvenciou až 360 Hz a rozlíšením, ktoré vás ohromí. Dosiahnite a zasiahnite ciele ešte rýchlejšie s ohromujúcou čistotou obrazu. Hry budú vyzerať čisto a ostro počas toho ako vy budete získavať úrovne a prekonávať svoje ciele.
Predíďte postupnému vyblednutiu skutočných farieb displeja QD-OLED. Na predĺženie životnosti displeja má tento monitor integrovaný grafénový štít, ktorý chladí displej. Grafén chráni displej rovnomerným rozptyľovaním tepla vyprodukovaného modrým svetlom, ktoré vyžaruje obrazovka, a chladí efektívnejšie ako grafit. Pre hráčov to znamená, že môžu hrať s pocitom istoty, že zobrazenie farieb v hre zostane dokonalé pri každom pixeli.
Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 alebo 2 560 x 1 080 pixelov. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov a podpore rýchlych pripojení tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám zaručia krištáľovo čistý obraz.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Výhody
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Nevýhody
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Hodnota času odozvy sa rovná SmartResponse. Vzor merania je 1 horizontálna čiara.
Pokrytie DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC a oblasť Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE1976.
Aktívne pixely: 2560 (V) x 1440 (Š). Celkový počet pixelov: 2576 (V) x 1456 (Š); ďalšie pixely na každej strane, priestor vyhradený na obiehanie pixelov.
Pomer vyžarovania svetla obrazovky v rozsahu 415 – 455 nm k vyžarovaniu obrazovky 400 – 500 nm musí byť menší ako 50 %.
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Tento monitor sa snaží o udržateľnosť: základňa je vyrobená z 35 % recyklovaných plastov.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
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Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
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