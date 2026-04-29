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Evnia Gaming Monitor Herný monitor QD OLED

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Evnia Gaming MonitorHerný monitor QD OLED

27M2N8500/01

Evnia Gaming Monitor Herný monitor QD OLED

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Software a ovládače

Ovládače Windows 10

  • verzia: V1.0
  • ZIP súbor, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Ovládače Windows 11

  • verzia: V1.0
  • ZIP súbor, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Návody a dokumentácia

Inštalačná príručka

  • PDF súbor, 7.9 MB
  • 20 March 2026

Stručná používateľská príručka

  • PDF súbor, 600.7 kB
  • 24 February 2026

Záruka a servis

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Гаранция

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