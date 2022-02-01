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MomentumDisplej 4K HDR s technológiou osvetlenia Ambiglow

326M6VJRMB/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vžite sa do každého okamihu

Displej Momentum s rozlíšením 4K UHD s podsvietením Ambiglow predstavuje novú intenzitu ponorenia sa do obsahu. Rýchla akcia pôsobí bezchybne vďaka technológii adaptívnej synchronizácie a nízkemu oneskoreniu na vstupe. Displej DisplayHDR 600 prináša mimoriadne ostrý a živý kvalitný obraz, ktorý vám umožní vžiť sa do danej situácie.

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Vžite sa do každého okamihu

  • Momentum

  • 32 (uhlopriečka 31,5"/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Vylepšený zvuk vďaka technológii DTS Sound™

Technológia DTS Sound je riešenie na spracovanie zvuku navrhnuté na optimalizovanie prehrávania hudby, filmov, vysielania a hier na počítači bez ohľadu na formu. Technológia DTS Sound umožňuje hlboký virtuálny priestorový zážitok zo zvuku, doplnený o zvučné basy a zdokonalené dialógy, rovnako ako maximalizovanie úrovne hlasitosti bez akéhokoľvek potlačenia alebo skreslenia.

Funkcia Ambiglow zintenzívni vašu zábavu pomocou svetelnej žiary

Technológia Ambiglow obohacuje váš zážitok z pozerania o novú dimenziu. Inovatívna technológia Ambiglow zväčšuje obrazovku vytváraním pohlcujúceho oblaku svetla. Jej rýchly procesor analyzuje vstupujúci obrazový obsah a nepretržite prispôsobuje farbu a jas vyžarovaného svetla obrazu. Pomocou jednoduchých možností nastavenia môžete upraviť intenzitu efektu podľa vašich predstáv. Technológia Philips Ambiglow, ktorá je špeciálne vhodná na pozeranie filmov a športových prenosov alebo hranie hier, vám ponúka jedinečný a pôsobivý zážitok z pozerania.

DisplayHDR 600 pre vynikajúce vizuálne zážitky

Obrazovka DisplayHDR 600 s certifikáciou VESA ponúka dramaticky odlišný vizuálny zážitok. Na rozdiel od iných obrazoviek, ktoré sú kompatibilné s technológiou HDR, pravá obrazovka DisplayHDR 600 vytvára úchvatný jas, kontrast a farby. Obraz sa prebúdza k životu vďaka lokálnemu stmievaniu a mimoriadne svetlým oblastiam na úrovni až 600 nitov, ako aj hlbším, výraznejšie odstupňovaným odtieňom čiernej. Obrazovka ponúka plnšiu paletu nových bohatých farieb, vďaka čomu si vychutnáte vizuálny zážitok, ktorý osloví vaše zmysly.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Výhody

The quality of a picture is perfect

Nevýhody

no usb-c

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Dátum použitia 2022-01-01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Dátum použitia 2022-01-01

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