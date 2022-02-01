326M6VJRMB/00
Vžite sa do každého okamihu
Displej Momentum s rozlíšením 4K UHD s podsvietením Ambiglow predstavuje novú intenzitu ponorenia sa do obsahu. Rýchla akcia pôsobí bezchybne vďaka technológii adaptívnej synchronizácie a nízkemu oneskoreniu na vstupe. Displej DisplayHDR 600 prináša mimoriadne ostrý a živý kvalitný obraz, ktorý vám umožní vžiť sa do danej situácie.
Momentum
32 (uhlopriečka 31,5"/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Technológia DTS Sound je riešenie na spracovanie zvuku navrhnuté na optimalizovanie prehrávania hudby, filmov, vysielania a hier na počítači bez ohľadu na formu. Technológia DTS Sound umožňuje hlboký virtuálny priestorový zážitok zo zvuku, doplnený o zvučné basy a zdokonalené dialógy, rovnako ako maximalizovanie úrovne hlasitosti bez akéhokoľvek potlačenia alebo skreslenia.
Technológia Ambiglow obohacuje váš zážitok z pozerania o novú dimenziu. Inovatívna technológia Ambiglow zväčšuje obrazovku vytváraním pohlcujúceho oblaku svetla. Jej rýchly procesor analyzuje vstupujúci obrazový obsah a nepretržite prispôsobuje farbu a jas vyžarovaného svetla obrazu. Pomocou jednoduchých možností nastavenia môžete upraviť intenzitu efektu podľa vašich predstáv. Technológia Philips Ambiglow, ktorá je špeciálne vhodná na pozeranie filmov a športových prenosov alebo hranie hier, vám ponúka jedinečný a pôsobivý zážitok z pozerania.
Obrazovka DisplayHDR 600 s certifikáciou VESA ponúka dramaticky odlišný vizuálny zážitok. Na rozdiel od iných obrazoviek, ktoré sú kompatibilné s technológiou HDR, pravá obrazovka DisplayHDR 600 vytvára úchvatný jas, kontrast a farby. Obraz sa prebúdza k životu vďaka lokálnemu stmievaniu a mimoriadne svetlým oblastiam na úrovni až 600 nitov, ako aj hlbším, výraznejšie odstupňovaným odtieňom čiernej. Obrazovka ponúka plnšiu paletu nových bohatých farieb, vďaka čomu si vychutnáte vizuálny zážitok, ktorý osloví vaše zmysly.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Výhody
The quality of a picture is perfect
Nevýhody
no usb-c
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Dátum použitia 2022-01-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Dátum použitia 2022-01-01
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Pokrytie BT. 709/DCI-P3 založené na priestore farieb CIE 1976
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.