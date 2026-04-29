VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Momentum Displej 4K HDR s technológiou osvetlenia Ambiglow

Podpora

MomentumDisplej 4K HDR s technológiou osvetlenia Ambiglow

326M6VJRMB/00

Momentum Displej 4K HDR s technológiou osvetlenia Ambiglow

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Software a ovládače

Ovládače Windows 7

  • verzia: V1.0
  • ZIP súbor, 11.1 kB
  • 26 May 2025

Ovládače Windows 8

  • verzia: V1.0
  • ZIP súbor, 11.1 kB
  • 26 May 2025

Návody a dokumentácia

Stručná používateľská príručka

  • PDF súbor, 1.5 MB
  • 20 July 2026

Príručka s dôležitými informáciami

  • PDF súbor, 6.4 MB
  • 21 July 2026

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Гаранция

Научете повече за покритието на гаранцията на Philips, правилата и условията. Намерете подробности за пригодността на продуктите и опциите за услуги

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme