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  • Energy Label Europe B
    Rozlíšenie UltraClear 4K, ultra živé farby
  • Rozlíšenie UltraClear 4K, ultra živé farby
  • Rozlíšenie UltraClear 4K, ultra živé farby
  • Energy Label Europe B
    Rozlíšenie UltraClear 4K, ultra živé farby
  • Rozlíšenie UltraClear 4K, ultra živé farby
  • Rozlíšenie UltraClear 4K, ultra živé farby

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor 4K s technológiou Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

3.6
| (5) Recenzie
Rozlíšenie UltraClear 4K, ultra živé farby
Mohutný 32-palcový profesionálny displej Philips s rozlíšením Ultra HD vám poskytuje priestor a dokonalý obraz so všetkými detailmi v mimoriadne vysokom rozlíšení.
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Rozlíšenie UltraClear 4K, ultra živé farby

  • P Line

  • 32 (pozor. uhlopr. 31,5"/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Rozlíšenie UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pre úplnú presnosť

Rozlíšenie UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pre úplnú presnosť

Tieto displeje Philips využívajú panely s vysokým výkonom a vytvárajú obraz pomocou technológie UltraClear s rozlíšením 4K UHD (3840 x 2160). Či už ste náročný profesionál, ktorý potrebuje extrémne detailný obraz pre riešenia CAD, používate aplikácie s 3D grafikou alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, na displejoch Philips obraz a grafika skutočne ožijú.

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.

Displej VA poskytuje skvelý obraz so širokým uhlom sledovania

Displej VA poskytuje skvelý obraz so širokým uhlom sledovania

Displej VA LED značky Philips využíva pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske využitie a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký zorný uhol 178/178 stupňov a ostrý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.6

z 5

5

Recenzie

2

11/04/2017

Polska

Polska

Polecam ten monitor

Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

13/10/2018

Slovenija

Slovenija

4K monitor za Macbook Pro

Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

25/03/2023

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

4K monitor média fogyasztásra.

Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)

Výhody

4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség

Nevýhody

Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo

  2. Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

  3. Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

  4. Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org

  5. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  6. Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2

  7. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse