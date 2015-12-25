Tento produkt už nie je dostupný
32PFH4100/88
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Ten správny televízor pre dnešok aj zajtrajšok: Tenký LED televízor série 4100 s rozlíšením Full HD od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Zažite jasný obraz, čistý zvuk a praktické doplnkové porty USB a HDMI, ktoré umocnia zážitok z televízora u vás doma.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Perfect Motion Rate kombinuje technológiu zobrazenia od spoločnosti Philips a pokročilé postupy spracovania videa na zdokonalenie každej snímky obrazu. Takže počas hrania hier, sledovania rýchleho športového prenosu alebo akčných filmov zažijete tú najvyššiu ostrosť a plynulosť pohybu.
Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Televízor s modernými a prepracovanými líniami si zaslúži stojan, ktorý ho odlíši od priemeru. Preto dizajnéri televízorov v spoločnosti Philips vytvorili tento nový, jedinečný otvorený dizajn, ktorý elegantne zapadne do vášho interiéru.
3.6
z 5
48
Recenzie
jarinht
25/12/2015
Česká republika
Overený kupujúci
bezchybný TVP s vynikajícími vlastnostmi
tenký,lehký LED televizor,ostrý obraz,snadné ovládání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4100 Tenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4100 Tenký LED televizor Full HD
datel
17/12/2015
Česká republika
Overený kupujúci
splnil očekávání
dobrá kvalita, jednoduchost ovládání, přehledné menu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
crystalicznie czysty obraz
konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy
Výhody
crystalicznie czysty obraz i dźwięk
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2021-07-17
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2021-07-17
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.