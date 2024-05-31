Zvládnite každú úlohu v ostrom panoramatickom zobrazení
Zaoblený displej Philips Brilliance s rozlíšením WQHD a obrazovkou DisplayHDR 400 vám zabezpečí ostrý a výnimočný obraz. Port USB-C a zabezpečená výsuvná webová kamera s funkciou Windows Hello zvyšujú vašu produktivitu.
P Line
34 palcov (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Tieto displeje Philips sú vybavené funkciami CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixelov pre krištáľovo čistý obraz. Vďaka vysoko výkonným panelom – s veľkokapacitným počtom pixelov a širokým uhlom zobrazenia 178/178 týchto nových displejov – obraz a grafika ožijú. Ultraširoký formát 21:9 umožňuje zvýšenie produktivity vďaka väčšiemu priestoru na porovnávanie obsahu vedľa seba a lepšiemu zobrazeniu stĺpcov tabuľky. Či už ste náročný profesionál, ktorý vyžaduje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, alebo finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám vždy zaručia krištáľovo čistý obraz.
Vďaka displejom Philips s ultra vysokým rozlíšením a technológiou MultiView môžete pohodlným spôsobom využiť bohaté možnosti pripojenia. MultiView umožňuje duálne pripojenie a zobrazenie, vďaka čomu môžete naraz vedľa seba pracovať s viacerými zariadeniami, napríklad stolovým počítačom a notebookom, a veľmi ľahko vykonávať viacero komplexných úloh súčasne.
Tento displej Philips disponuje vstavanou dokovacou stanicou USB typu C s možnosťou napájania. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie k dokovacej stanici pomocou jediného kábla. Zjednodušte pripojenie všetkých svojich periférnych zariadení, ako napr. klávesnice, myši a ethernetového kábla RJ-45, pripojte ich k monitoru, ktorý poslúži ako dokovacia stanica. Stačí prepojiť váš notebook s týmto monitorom prostredníctvom jediného kábla USB typu C a môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoj notebook do siete a nechať ho nabíjať.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Dátum použitia 2024-04-30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Dátum použitia 2024-04-30
Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup USB-C, DP alebo vstup HDMI.
Pri pripojení USB-C, ak váš počítač nepodporuje HBR3, prepnite USB hub nastavenie na USB 2.0 a podporované rozlíšenie bude do 3440 x 1440 pri 100 Hz.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Pokrytie BT. 709/DCI-P3 založené na priestore farieb CIE 1976
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Pokrytie Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE 1976
Ak sa vám zdá, že vaše ethernetové pripojenie je pomalé, prejdite do ponuky na obrazovke a zvoľte verziu USB 3.0 alebo vyššiu, ktorá podporuje rýchlosť LAN do 1 GB.
DisplayPort verzie 1.4 je pre HDR
Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.
Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.
Maximálny počet externých displejov, ktoré dokáže podporovať: 1 použitím USB-C, 2 použitím DP
Maximálne rozlíšenie externého displeja závisí od obmedzenia šírky pásma.
Pri pripojení vášho monitora pomocou USB-C a PC podporuje HBR3, môžete využívať funkciu MST s maximálnym rozlíšením 3440x1440 pri 60Hz na primárnom monitore a 1920x1080 pri 60Hz na sekundárnom monitore. V opačnom prípade zmeňte nastavenie USB primárneho monitora na USB2.0 v OSD nastavenia, aby ste mohli využívať Funkciu MST
Pri funkcii MST cez režim rozlíšenia DP, primárny aj sekundárny monitor musia byť nastavené na režim rozšírenia DP out pomocou nastavenia OSD monitora a maximálne rozlíšenie primárneho a sekundárneho monitora môže byť iba 3440 x 1440 pri 60 Hz
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
Káble dodávané spolu s výrobkom sa môžu líšiť v type, počte a technických parametroch v závislosti od požiadaviek platných v danej krajine alebo regióne.