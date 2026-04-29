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Monitor Zakrivený LCD UltraWide monitor s konekt. USB typu C

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MonitorZakrivený LCD UltraWide monitor s konekt. USB typu C

346P1CRH/00

Monitor Zakrivený LCD UltraWide monitor s konekt. USB typu C

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Software a ovládače

Inteligentný ovládací softvér

  • verzia: V7.0.0
  • ZIP súbor, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Ovládače Windows 8

  • verzia: V2.0
  • ZIP súbor, 1.2 MB
  • 17 November 2025

Návody a dokumentácia

Oznámenie s certifikátom TCO - English (US)

  • PDF súbor, 86.9 kB
  • 14 June 2023

Stručná príručka spustenia - English (US)

  • PDF súbor, 1.4 MB
  • 15 June 2023

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