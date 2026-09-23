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  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu spredu
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  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Energy Label Europe F
    Fotografia produktu spredu
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  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Detailná fotografia produktu
  • Nákres strany s konektormi
  • Fotografia alternatívneho produktu

Tento produkt už nie je dostupný

LEDHD LED Android TV

39PHS6707/12

Hodí sa všade. Vyzerá skvelo.

Hľadáte ten najlepší televízor pre menší byt alebo izbu? Tento 39-palcový televízor Philips vyzerá skvelo, nech je umiestnený kdekoľvek. Obraz je ostrý, zvuk je jasný, je to proste inteligentný televízor Philips Android TV.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

HD LED Android TV

Hodí sa všade. Vyzerá skvelo.

  • 98 cm (39")

  • Zvuk Dolby Atmos

  • Android TV

Radosť sledovať. Televízor Philips HD LED.

Zamilujte si všetko, čo sledujete, s televízorom Philips s rozlíšením HD LED. Jeho technológia spracovania optimalizuje kvalitu obrazu, vďaka čomu si môžete vychutnať ostrý obraz, bohaté farby a plynulý pohyb. S televízorom Philips budete mať vždy ten najlepší možný zážitok zo sledovania.

Kompatibilný so zvukovými panelmi s podporou Dolby Atmos

Kompatibilný so zvukovými panelmi s podporou Dolby Atmos

Zvýšte dramatickosť nech už sledujete čokoľvek. Tento Android televízor Philips je kompatibilný so zvukovými panelmi s podporou technológie Dolby Atmos, ktoré reprodukujú hĺbku, ako aj výšku. Zažijete virtuálny trojrozmerný priestorový zvuk prúdiaci nad vami aj okolo vás.

Jednoducho inteligentný. Android TV.

Jednoducho inteligentný. Android TV.

Vďaka systému Android TV od spoločnosti Philips sa dostanete k obsahu, ku ktorému chcete, kedy len chcete. Môžete si prispôsobiť domovskú obrazovku, aby zobrazovala vaše obľúbené aplikácie, a tým si zjednodušiť spustenie streamovania filmov a seriálov, ktoré milujete. Alebo pokračovanie na mieste, kde ste prestali.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  3. Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

  6. Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.

  7. Vyžaduje sa predplatné Disney+. Podlieha podmienkam používania uverejnených na https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney a prislúchajúce subjekty. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.

  8. Pomocník Google Assistant je dostupný na televízoroch Philips Android TV so systémom Android O (8) alebo s novšou verziou. Google Assistant je dostupný vo vybraných jazykoch a krajinách.

  9. Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com