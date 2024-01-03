40B1U5600/00
Viac než dobre vybavený
Multifunkčný monitor Philips USB-C ponúka nekomplikovanú inštaláciu. Pomocou jediného kábla môžete sledovať plynulé video vo vysokom rozlíšení, prenášať údaje a nabíjať notebook. Držiak na slúchadlá posúva usporiadanie káblov na vyššiu úroveň.
Séria 5000
40 (uhlopriečka 100,4 cm)
3440 × 1440 (WQHD)
Tento displej Philips disponuje konektorom USB typu C s možnosťou napájania. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete svoje kompatibilné zariadenie nabíjať priamo z monitora. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie pomocou jediného kábla. Môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoje kompatibilné zariadenie do siete a nechať ho nabíjať.
Vďaka integrovanému prepínaču KMV MultiClient môžete ovládať dva samostatné počítače s jednou súpravou monitora, klávesnice a myši. Praktické tlačidlo vám umožňuje rýchlo prepínať medzi zdrojmi, čo oceníte pri riešeniach, ktoré vyžadujú výkon dvoch počítačov alebo pri zdieľaní jedného veľkého monitora medzi dvomi rôznymi počítačmi.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
3.5
z 5
2
Recenzie
YareQP
03/01/2024
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Výhody
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Nevýhody
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Nevýhody
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Táto recenzia bola vytvorená pre Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Táto recenzia bola vytvorená pre Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Hodnota času odozvy je rovnaká ako SmartResponse
Oblasť NTSC založená na CIE 1976
Oblasť sRGB na základe CIE1931
Na prenos videa cez USB-C musí váš notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt Mode
Niektoré činnosti, napríklad zdieľanie obrazovky, prúdový prenos videa online alebo prehrávanie zvuku cez internet, môžu mať vplyv na výkon vašej siete. Celková kvalita zvuku a videa závisí od vášho hardvéru, rýchlosti sieťového pripojenia a jeho výkonu.
Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.
Ak sa vám zdá, že vaše ethernetové pripojenie je pomalé, prejdite do ponuky na obrazovke a zvoľte verziu USB 3.0 alebo vyššiu, ktorá podporuje rýchlosť LAN do 1 GB.
Nabíjanie tejto obrazovky prostredníctvom konektora USB typu C je do 100 W (v bežných podmienkach 96 W). Maximálne napájanie Power Delivery bude závisieť od vášho zariadenia.
Pri počítaní úspory nákladov na energiu s technológiou PowerSensor sa USB a Power Delivery neberú do úvahy.
Hodnotenie EPEAT je platné iba v krajinách, kde spoločnosť Philips zaregistruje produkt. Stav registrácie vo vašej krajine nájdete na stránke https://www.epeat.net/.
Monitor sa môže líšiť od obrázkov funkcií.