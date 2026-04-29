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Business Monitor LCD UltraWide monitor s konekt. USB typu C

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Business MonitorLCD UltraWide monitor s konekt. USB typu C

40B1U5600/00

Business Monitor LCD UltraWide monitor s konekt. USB typu C

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Ovládače Windows 7

  • ZIP súbor, 11 kB
  • 27 October 2025

Ovládače Windows 8

  • ZIP súbor, 11 kB
  • 27 October 2025

Návody a dokumentácia

Stručná používateľská príručka

  • PDF súbor, 14.9 MB
  • 18 June 2026

Označenie energie

  • PDF súbor, 75.1 kB
  • 18 June 2026

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