Momentum
43 (uhlopriečka 42,51"/108 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Tieto displeje Philips využívajú panely s vysokým výkonom a vytvárajú obraz pomocou technológie UltraClear s rozlíšením 4K UHD (3840 x 2160). Či už ste náročný profesionál, ktorý potrebuje extrémne detailný obraz pre riešenia CAD, používate aplikácie s 3D grafikou alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, na displejoch Philips obraz a grafika skutočne ožijú.
Vďaka displejom Philips s ultra vysokým rozlíšením a technológiou MultiView môžete pohodlným spôsobom využiť bohaté možnosti pripojenia. MultiView umožňuje duálne pripojenie a zobrazenie, vďaka čomu môžete naraz vedľa seba pracovať s viacerými zariadeniami, napríklad stolovým počítačom a notebookom, a veľmi ľahko vykonávať viacero komplexných úloh súčasne.
DisplayHDR 1000 s certifikátom VESA prináša dramaticky odlišný vizuálny zážitok v porovnaní s inými obrazovkami kompatibilnými so systémom HDR. Extrémne hlboká čierna a jasná biela sú v kontraste s úžasnými farbami, takže vyniknú detaily, ktoré ste si predtým nemali šancu všimnúť. Hráči si ľahko všimnú nepriateľov skrývajúcich sa v tmavých zátišiach a tieňoch a filmoví fanúšikovia si užijú pôsobivý obraz, ktorý pôsobí tak verne ako živá šou. Tento displej Philips Momentum je vybavený viacerými režimami HDR, každý je optimalizovaný pre viacero scenárov použitia: HDR hra, HDR film a HDR fotografie.
Ocenenia
4.0
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Marcusos
21/11/2020
Polska
Overený kupujúci
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Výhody
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Nevýhody
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Najlepší čas nízkeho oneskorenia vstupu < 4 ms, ak ide o špeciálny prípad, je potrebné zmerať ho.
Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
Pokrytie BT. 709/DCI-P3 založené na priestore farieb CIE 1976
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Vyjadrenie farebného odtieňa 10 bitov na 8 bitov s FRC