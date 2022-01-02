Tento produkt už nie je dostupný
43PUS6401/12
Mimoriadne tenký LED TV s rozlíšením 4K so systémom Android TV
V televízore Philips série 6400 sa dizajn snúbi s výkonom. Obraz na minimalistickom stojane ožije v rozlíšení 4K Ultra HD a v kvalite Pixel Plus Ultra HD. Vďaka službe Android TV sú vaše možnosti zábavy nekonečné.
108 cm (43")
LED televízor s rozlíšením 4K Ultra HD
Štvorjad. procesor, rozšír. 8 GB pamäť
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Zažite dokonale ostrý obraz v rozlíšení 4K Ultra HD s technológiou Philips Pixel Plus HD, ktorá optimalizuje kvalitu obrazu a prináša plynulý obraz s neuveriteľnou hĺbkou a detailmi. Vychutnajte si ostrejší obraz v rozlíšení 4K s jasnejšou bielou a s hlbšou čiernou, a to zakaždým.
Váš dom je viac – je to váš domov, tak prečo si nevybrať televízor, ktorý teplo domova ešte umocní? Unikátna technológia Ambilight spoločnosti Philips rozširuje obrazovku televízora – takže sledovanie pre vás bude intenzívnejším zážitkom, a to vďaka premietaniu extra širokého jasu z dvoch strán obrazovky televízora na okolité steny. Farby, žiarivé svetlo a vzrušenie siahajú až za hranice obrazovky priamo do vašej obývačky a prinášajú tak neobyčajný divácky zážitok.
Hranie hier v cloude ponúka bohatý katalóg hier pre všetky vekové skupiny, preferencie a miery vyspelosti hráča. Stačí si vybrať hru a zahrať si ju priamo na TV!
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.6
z 5
127
Recenzie
Hvězdička 30
02/01/2022
Česká republika
Výborný
Výborná televize uz ji mám pár let a super ovládání neseka se obráz suoer a nastavení jednoduché budem pořizovat další
Výhody
Kvalita Funkce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Dátum použitia 2020-01-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Dátum použitia 2020-01-02
DaNet
25/07/2019
Česká republika
43pus6401
Jsem spokojeny, libi mi televize ma ambilight,aby dal klid.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
pes77
08/10/2017
Česká republika
v této kategorii výborný
V této kategoríi televizoru výborný, inovativní vyzvedávám především android a funkci Ambilight.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 49PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 49PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Upozorňujeme, že aplikácie Amazon nemusia byť vo vašej krajine dostupné. (Aplikácie Amazon fungujú iba v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Rakúsku.)