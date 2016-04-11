Tento produkt už nie je dostupný
43PUS7100/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením 4K UHD so systémom Android
Ultra rýchly štvorjadrový procesor v spojení s ultra štíhlymi líniami: televízor s rozlíšením UHD série 7100 s výkonom operačného systému Android dokonale zodpovedá svojmu špičkovému výkonu. Elegantný strieborný rám, štýlový dizajn stojana a funkcia Ambilight sa postarajú o ešte intenzívnejší divácky zážitok
108 cm (43")
LED televízor s rozlíšením 4K Ultra HD
Štvorjadrový procesor, rozšír. 16 GB
DVB-T/T2/C/S/S2
Technológia Micro Dimming Pro optimalizuje kontrast televízora na základe svetelných podmienok prostredia. Svetelný snímač a špeciálny softvér analyzujú obraz v 6400 rôznych zónach, vďaka čomu si môžete vychutnať úchvatný kontrast a kvalitu obrazu pre skutočne živý zážitok zo sledovania vo dne alebo v noci.
Štvorjadrový procesor značky Philips spolu s výkonným systémom Android prinášajú vzrušujúci herný zážitok. So systémom Android vo vašom televízore môžete navigovať, spúšťať aplikácie a prehrávať videá spôsobom, ktorý je super rýchly, intuitívny a zábavný.
Google Play™ má k dispozícii katalóg plný vysokokvalitných hier pre všetky vekové kategórie. Optimalizované na používanie s vaším televízorom, pričom vyzerajú rovnako dobre ako sa hrajú. Nemusíte kupovať ďalšiu hernú konzolu, pretože vďaka univerzálnemu hernému ovládaču USB môžete jednoducho vyhľadávať a hrať.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
2.7
z 5
66
Recenzie
Honza58
11/04/2016
Česká republika
Reakce na hodnocení pana Buby
Mám již starší TV Philips - musím říci někdy též netradiční chování přístroje. Po létech jsem přišel jak na něj. Chce to zkrátka počítačový RESET. Řeším takto, vypnu přístroj vypínačem a následně vytáhnu síťovou šňůru ze zásuvky. Nutno ponechat cca 30-45s Pak zapojím do zásuvky. A tlačítkem normálně zapnu. TV startuje úplně jinak a následně je vše v pořádku. Přístroji evidentně nedělá dobře ponechání dlouhodobě v režimu vypnuto DO. Na noc to chce vypínat normálním vypínačem. Pak stačí použít trik se síťovou šňůrou tak 1 - 2 x do roka. Jinak jsem s přístojem z hlediska kvality obrazu a zvuku velmi spokojen. Zkrátka z TV se stávají počítače - jsou řízeny procesorem ovládány programy. Ten kdo dělá na PC ví že vlastně nic nefunguje tak jak má.Samá oprava, bezpečnostní záplata a pořád dokola. Je potřeba se stím smířit.Jakákoliv oprava programu na počítači vyřeší jeden problém a přinese pět dalších. Zkušenosti cca 20 let. U TV přichází každý rok nová produktová řada s "vylepšeními" - někdy. Není to zrátka kdy odladit - příliš krátká doba pro programátora.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series 43PUS7100 4K UHD Ultra Slim TV powered by Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series 43PUS7100 4K UHD Ultra Slim TV powered by Android™
Lulda
22/01/2016
Česká republika
Výborný
Mám TV od listopadu 2015, ale zmiňované problémy ostatních pánů vůbec nemám!!! Hned jsem aktualizoval Android a vše O.K. Spíš si myslím, že to bude jako vždy mezi židlí a klávesnicí (sedačka a TV) :) , 3D mi to přehrává bez jakýchkoliv problémů (přehráno několik filmů a pohádek) , včetně Avatara!!!!! Kamarád když viděl Avatara v 3D (a to byl odpůrce 3D) řekl, že chce taktéž 3D TV. Já ji koupil jen ze zvědavosti jako 3D (hlavní důvod byla větší úhlopříčka a záruka 5let) a jsem hodně překvapen, prostě obraz jako v kině (samozřejmě viděno taktéž v kině, čili srovnání mám. Takže za mne, výborná televize!!! No, a je pravda, že aplikací a her je opravdu málo, to mohlo být lepší, zvláště když jsem k TV dostal jako dárek bezdrat. ovladač a myslel, že budu pařit hry s dcerou a ono smůla, ty hry, které tam jsou, tak ty nestojí za moc.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series 55PUS7100 Ultratenký televizor 4K UHD se systémem Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series 55PUS7100 Ultratenký televizor 4K UHD se systémem Android™
Patyczekl
28/01/2022
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny
dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.
Výhody
Niezawodny.
Nevýhody
Starzeje się.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Dátum použitia 2020-01-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Dátum použitia 2020-01-28
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Ponuka služby Cloud Gaming závisí od poskytovateľov hier.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.