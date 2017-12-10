Tento produkt už nie je dostupný
49PUS6561/12
Mimoriadne tenký LED TV s rozlíšením 4K so systémom Android TV
Je tu nádherný televízor Philips série 6500. Vychutnajte si obraz v úžasnom rozlíšení 4K Ultra HD a vstúpte do sveta zábavy vďaka systému Android TV. Tenký rám a jedinečný oblúkovitý stojan dodávajú televízoru elegantný štýlový vzhľad.
123 cm (49")
LED televízor s rozlíšením 4K Ultra HD
Štvorjadrový procesor, rozšír. 16 GB
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Krása televízorov 4K Ultra HD TV spočíva v tom, že si môžete vychutnať každý detail. Technológia Pixel Precise Ultra HD Philips prevedie každý vstupný obrazový signál na vašej obrazovke do ultra vysokého rozlíšenia UHD. Vychutnajte si ostrý pohyblivý obraz a výnimočný kontrast. Objavte hlbokú čiernu a jasnejšiu bielu, živé farby a prirodzené tóny pokožky – zakaždým a z akéhokoľvek zdroja.
Oblúkovitý stojan z dielne Philips je inšpirovaný architektúrou: má moderný, vyvážený a otvorený dizajn. Vysokokvalitná leštená povrchová úprava a elegantný oblúkovitý tvar mu dodajú každej miestnosti nádych štýlovosti.
Úžasné reproduktory TV si vyžadujú výkonný výpočtový procesor, ktorý dokáže zachovať čistotu pôvodného zvukového obsahu. Prémiový balík DTS je navrhnutý tak, aby dokázal poskytnúť skúsenosti, ktoré spotrebitelia očakávajú od špičkového spracovania zvuku: podmanivý priestorový dojem s hlbokými a bohatými basmi a krištáľovo čistými dialógmi, ktoré sa reprodukujú aj pri maximálnej úrovni hlasitosti bez kolísania, sekania a skreslenia.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.8
z 5
135
Recenzie
Mayo
10/12/2017
Slovensko
pekný obraz, dobrý zvuk, android
Som nadmerne spokojný s kúpou tohto tv. Vrele odporúčam, za cenu akú sa bežne predáva, nič lepšie nekúpite, s výberom som čakal celý rok, veľmi pomohla stránka displayspecifications!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 55PUS6561 Tenký televízor s rozl. 4K so systémom Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 55PUS6561 Tenký televízor s rozl. 4K so systémom Android TV™
Jimmybroz
22/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Spolehlivý společník
Tuto televizi vlastním již čtvrtý rok a stále funguje jako zamlada. Android neměl dodnes žádný problém a obraz je dodnes naprosto úžasný
Výhody
Spolehlivost
Nevýhody
mohl by mít tenčí rámeček :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Dátum použitia 2019-01-22
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Dátum použitia 2019-01-22
Mumm.mi
13/10/2020
Česká republika
Skvělá TV, obraz, podsvícení Ambilight
Doporučuji všem co chtějí kvalitu za dobrou cenu a něco navíc, obraz ve 4K je skvělý, do toho Vám parádní atmosféru vytváří podsvícení Ambilight, které dokreslí co vidíte. Ovládání jednoduché na ovladači i klávesnice.
Výhody
obraz 4K, podsvícení Ambilight
Nevýhody
prodloužil jsem si záruku o 2roky - doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Dátum použitia 2018-10-13
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Dátum použitia 2018-10-13
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Ponuka služby Cloud Gaming závisí od poskytovateľov hier.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.