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    Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Štítok triedy energetickej účinnosti
    Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
  • Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.

OLEDTelevízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

55OLED810/12

4.5

| (42) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Dostupné v

42 palec
42 palec
48 palec
48 palec
55 palec
55 palec
65 palec
65 palec
77 palec
77 palec

Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.

Tento sofistikovaný televízor OLED s funkciou Ambilight necháva krásu plynúť. Od minimalistického dizajnu a realistického obrazu až po prekvapivý filmový zvuk vás uchvátia. Vďaka pohlcujúcej funkcii Ambilight sa všetko zdá byť väčšie a viac... úžasné!

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.

  • 139 cm (55”) televízor AMBILIGHT

  • 4K OLED. VVR 144 Hz

  • P5 AI perfect picture engine

  • Dolby Vision a Dolby Atmos

Ponorte sa do toho, čo máte radi. Televízor s funkciou Ambilight

Ponorte sa do toho, čo máte radi. Televízor s funkciou Ambilight

Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s integrovanými LED svetlami na zadnej strane, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených športov, filmov, hudby a hier.

Jasný OLED displej. Realistický obraz pri akomkoľvek svetle

Jasný OLED displej. Realistický obraz pri akomkoľvek svetle

Realistický obraz tohto jasného televízora OLED vyzerá vždy vynikajúco,aj keď sa naň pozeráte pod uhlom. Akékoľvek zmeny okolitého osvetlenia v miestnosti sa automaticky kompenzujú: nech sledujete čokoľvek,čierna farba vyzerá čierna (nie sivá) a aj tie najmenšie detaily vystupujú z tieňov a svetlých oblastí. Podporované sú všetky hlavné formáty HDR.

Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Technológia P5 engine s umelou inteligenciou

Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Technológia P5 engine s umelou inteligenciou

Procesor P5 od spoločnosti Philips s umelou inteligenciou vám zabezpečí taký realistický obraz, až budete mať pocit, že doňho môžete vstúpiť. Algoritmus umelej inteligencie s hĺbkovým učením spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, bohaté farby a plynulý pohyb.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image TPV_PBTAWARD140

Hodnotenie

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4.5

z 5

42

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

08/03/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

OLED 820

Nádherný obraz , vykreslenie farieb a kontrastu su velmi presne . Velmi prijemne menu jednoduche a prehľadne . Treba nastavovať set nastaveni pre HD aj UHD zvlast co je skvele ! Ambilight presná odozva ale musi byt max 25cm od steny . Velmi slusny zvuk s možnosťou nastavovania . Co mu chyba to je moznost pridania napr.optickeho výstupu alebo inej funkcie do rýchlej ponuky . Celkovo odporúčam kazdemu !!

Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 65OLED820 Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

Date of Use 2025-02-08

Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 65OLED820 Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

Date of Use 2025-02-08

15/04/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Naprosta spokojenost

Vyborny obraz OLEDu a funkce Ambilight, svizny system.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 77OLED820 4K Ambilight TV

Date of Use 2026-03-15

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 77OLED820 4K Ambilight TV

Date of Use 2026-03-15

30/03/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek s výborným obrazem

Obraz výborný, po dobu 14 dní jsem TV testoval na své sbírce testovacích videí a nenarazil jsem na žádný problém. Používám oneplay, skylink, ivysílání, seznam , stream ... a další , vše zcela bez problémů. Doinstaloval jsem VLC přehrávač, bez problému přehraje všechna videa. Využívám také formát HDR ( včetně HDR10+) a líbí se mi také decentně nastavený ambilight. TV obsahuje řadu obrazových profilů, jeden z nich je obrazový profil Calman pro SDR, a také pro HDR - pro kalibraci barev Calman. Některé profily jsem upravil a nastavil podle svých představ, např. pro fotky, přehrávaní záznamů z poloprofesionální 4K kamery. Zvuk je docela dobrý, s dobrou slyšitelností dialogů. Celkově jsem s TV velmi spokojený, snad jen ovládání by mohlo být o něco intuitivnější, ale to je otázka zvyku. Co se týče vnitřku TV, ten je vysvětlen: ps://www.youtube.com/watch?v=8TVEzOAPkEs

Výhody

Kvalitní obraz

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 55OLED820 4K Ambilight TV

Date of Use 2025-02-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 55OLED820 4K Ambilight TV

Date of Use 2025-02-28

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

  2. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  3. Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp

  4. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  5. Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com

  6. Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.

  7. Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.

  8. Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.

  9. Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.

  10. Dostupnosť a funkčnosť služieb hlasového ovládania sa líši v závislosti od krajiny a jazyka.

  11. Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC.

  12. Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. YouTube, OK Google a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

  13. Dostupnosť aplikácií Apple TV a Apple TV+ sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu, pozrite si stránky podpory Google Play a Apple Inc.

  14. 144 Hz HDMI VRR, G-sync a FreeSync sú dosiahnuteľné pri hraní na počítači pripojenom k televízoru OLED cez HDMI

  15. Matter/Control4: táto funkcia bude k dispozícii v roku 2025 prostredníctvom aktualizácie softvéru.

  16. Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch. IOS je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Cisco v Spojených štátoch a iných krajinách a používa sa v rámci licencie.