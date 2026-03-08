Neuveriteľný realizmus. Nádherný dizajn.
Tento sofistikovaný televízor OLED s funkciou Ambilight necháva krásu plynúť. Od minimalistického dizajnu a realistického obrazu až po prekvapivý filmový zvuk vás uchvátia. Vďaka pohlcujúcej funkcii Ambilight sa všetko zdá byť väčšie a viac... úžasné!
139 cm (55”) televízor AMBILIGHT
4K OLED. VVR 144 Hz
P5 AI perfect picture engine
Dolby Vision a Dolby Atmos
Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s integrovanými LED svetlami na zadnej strane, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených športov, filmov, hudby a hier.
Realistický obraz tohto jasného televízora OLED vyzerá vždy vynikajúco,aj keď sa naň pozeráte pod uhlom. Akékoľvek zmeny okolitého osvetlenia v miestnosti sa automaticky kompenzujú: nech sledujete čokoľvek,čierna farba vyzerá čierna (nie sivá) a aj tie najmenšie detaily vystupujú z tieňov a svetlých oblastí. Podporované sú všetky hlavné formáty HDR.
Procesor P5 od spoločnosti Philips s umelou inteligenciou vám zabezpečí taký realistický obraz, až budete mať pocit, že doňho môžete vstúpiť. Algoritmus umelej inteligencie s hĺbkovým učením spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, bohaté farby a plynulý pohyb.
Ocenenia
4.5
z 5
42
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
Philips OLED 820
08/03/2026
Slovensko
Overený kupujúci
OLED 820
Nádherný obraz , vykreslenie farieb a kontrastu su velmi presne . Velmi prijemne menu jednoduche a prehľadne . Treba nastavovať set nastaveni pre HD aj UHD zvlast co je skvele ! Ambilight presná odozva ale musi byt max 25cm od steny . Velmi slusny zvuk s možnosťou nastavovania . Co mu chyba to je moznost pridania napr.optickeho výstupu alebo inej funkcie do rýchlej ponuky . Celkovo odporúčam kazdemu !!
Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 65OLED820 Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
Date of Use 2025-02-08
Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 65OLED820 Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
Date of Use 2025-02-08
Zdenal_cz
15/04/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Naprosta spokojenost
Vyborny obraz OLEDu a funkce Ambilight, svizny system.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 77OLED820 4K Ambilight TV
Date of Use 2026-03-15
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 77OLED820 4K Ambilight TV
Date of Use 2026-03-15
Kutil71
30/03/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek s výborným obrazem
Obraz výborný, po dobu 14 dní jsem TV testoval na své sbírce testovacích videí a nenarazil jsem na žádný problém. Používám oneplay, skylink, ivysílání, seznam , stream ... a další , vše zcela bez problémů. Doinstaloval jsem VLC přehrávač, bez problému přehraje všechna videa. Využívám také formát HDR ( včetně HDR10+) a líbí se mi také decentně nastavený ambilight. TV obsahuje řadu obrazových profilů, jeden z nich je obrazový profil Calman pro SDR, a také pro HDR - pro kalibraci barev Calman. Některé profily jsem upravil a nastavil podle svých představ, např. pro fotky, přehrávaní záznamů z poloprofesionální 4K kamery. Zvuk je docela dobrý, s dobrou slyšitelností dialogů. Celkově jsem s TV velmi spokojený, snad jen ovládání by mohlo být o něco intuitivnější, ale to je otázka zvyku. Co se týče vnitřku TV, ten je vysvětlen: ps://www.youtube.com/watch?v=8TVEzOAPkEs
Výhody
Kvalitní obraz
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 55OLED820 4K Ambilight TV
Date of Use 2025-02-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OLED 55OLED820 4K Ambilight TV
Date of Use 2025-02-28
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
Dostupnosť a funkčnosť služieb hlasového ovládania sa líši v závislosti od krajiny a jazyka.
Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. YouTube, OK Google a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Dostupnosť aplikácií Apple TV a Apple TV+ sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu, pozrite si stránky podpory Google Play a Apple Inc.
144 Hz HDMI VRR, G-sync a FreeSync sú dosiahnuteľné pri hraní na počítači pripojenom k televízoru OLED cez HDMI
Matter/Control4: táto funkcia bude k dispozícii v roku 2025 prostredníctvom aktualizácie softvéru.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch. IOS je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Cisco v Spojených štátoch a iných krajinách a používa sa v rámci licencie.