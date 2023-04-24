Prehľadávať výrazy

    Energy Label Europe E energetický štítok
    Ak chcete získať viac informácií, stiahnite si energetický štítok (PDF 205.0KB)

    LED Televízor s rozlíšením 4K

    65PUS7008/12

    Nech už milujete čokoľvek, tento inteligentný TV to rýchlo nájde.

    LED Televízor s rozlíšením 4K

    Televízor s rozlíšením 4K

    • Televízor s uhlopriečkou 164 cm (65")
    • Podporuje hlavné HDR formáty
    • Inteligentný televízor Philips
    Mimoriadne ostrý obraz. Žiarivé zobrazenie.

    Mimoriadne ostrý obraz. Žiarivé zobrazenie.

    Bez ohľadu na to, čo sledujete, tento 4K LED televízor vám poskytne jasný, mimoriadne ostrý obraz so živými farbami. Televízor je navyše kompatibilný so všetkými hlavnými formátmi HDR, takže pri streamovaní obsahu HDR uvidíte viac detailov aj v tmavých a svetlých oblastiach.

    Skvelý televízor. Žiadny rozruch. Smart TV Philips.

    Skvelý televízor. Žiadny rozruch. Smart TV Philips.

    S našou novou platformou smart TV to rýchlo nájdete.

    Tenký televízor. Zabalený s ohľadom na budúcnosť.

    Tenký televízor. Zabalený s ohľadom na budúcnosť.

    Hľadáte televízor, ktorý sa zmestí do vašej miestnosti? Prakticky bezrámová obrazovka tohto inteligentného televízora s rozlíšením 4K sa hodí do takmer každého interiéru a vďaka tenkým čiernym matným nožičkám vyzerá, akoby sa vznášala. Naše obaly a výplne sú z recyklovaného kartónu a papier.

    Skvelý na hry. VRR a nízke oneskorenie vstupu na akejkoľvek konzole.

    Skvelý na hry. VRR a nízke oneskorenie vstupu na akejkoľvek konzole.

    Vďaka rozhraniu HDMI 2.1 môžete z konzoly dostať to najlepšie.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      65  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      164  cm
      Displej
      4K Ultra HD LED
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160
      Prirodzená obnovovacia frekvencia
      60  Hz
      Obrazový engine
      Pixel Precise Ultra HD
      Dokonalejšie zobrazenie
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • Kompatibilný s formátom HDR10+

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      • 576p – -50Hz
      • 640 x 480 – -60Hz
      • 720p – -50Hz, 60Hz
      • 1920 x 1080p: -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 – -60Hz
      • 3840 x 2160p: -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Prehrávanie videa
      • PAL
      • SECAM
      Sprievodca TV programom*
      8-dňový elektr. sprievodca programom
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Smart TV

      OS
      Inteligentný TV s vylepšeným operačným systémom

    • Funkcie Smart TV

      Interakcia s používateľom
      • SimplyShare
      • Zrkadlenie obrazovky
      Interaktívny TV
      HbbTV
      Aplikácie SmartTV*
      • YouTube
      • Obchod Philips
      • Amazon Prime video
      • Netflix
      Hlasový asistent*
      • Funguje s Alexa
      • Funguje so službou Google Home

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      • Kontajnery: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Formáty prehrávania hudby
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 až v9.2)
      • WMA-PRO (v9 a v10)
      • FLAC
      Podporované formáty titulkov
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Formáty prehrávania obrázkov
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Procesor

      Výkon procesora
      Dvojjadrový procesor

    • Zvuk

      Výstupný výkon (RMS)
      16 W
      Konfigurácia reproduktorov
      2 x reproduktor s úplným rozsahom a výkonom 8 W
      Kodek
      Dolby Digital MS12 V2.5
      Zlepšenie kvality zvuku
      • Zvuk s umelou inteligenciou
      • Čisté dialógy
      • Zlepšenie basov Dolby
      • Vyrovnávanie hlasitosti Dolby
      • Nočný režim
      • A.I. (umelá inteligencia) EQ

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      3
      Funkcie HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      • Prehrávanie jedným dotykom
      Počet konektorov USB
      2
      Bezdrôtové pripojenie
      Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, jednopásmové
      Iné pripojenia
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Servisný konektor
      • Konektor satelitu
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      Áno, na HDMI1
      Funkcie HDMI 2.1
      • eARC v HDMI 1
      • Podpora eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2,0
      • HDMI-CEC pre TV/SB Philips
      • Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV

    • Podporované HDMI video funkcie

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • Energetická karta EÚ

      Registračné čísla EPREL
      1437548
      Energetická trieda pre SDR
      E
      Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR
      85  Kwh/1000 h
      Energetická trieda pre HDR
      G
      Príkon v režime zapnutia pre HDR
      135  Kwh/1000 h
      Spotreba energie v režime vypnutia
      na
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      LED LCD

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,3 W
      Funkcie úspory energie
      • Časovač automatického vypnutia
      • Vypnutie obrazu (pre rádio)
      • Režim Eko
      • Svetelný snímač
      Spotreba energie v režime vypnutia
      nie je k dispozícii

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Diaľkové ovládanie
      • Dve batérie AAA
      • Podstavec na stôl
      • Sieťový napájací kábel
      • Stručná príručka spustenia
      • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami

    • Dizajn

      Farby TV
      Čierny matný rám
      Konštrukcia stojana
      Čierne matné vykrojené nožičky

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1 447,0  mm
      Výška prístroja
      843,0  mm
      Hĺbka prístroja
      92,0  mm
      Hmotnosť výrobku
      17,8  kg
      Šírka zostavy (so stojanom)
      1447.0  mm
      Výška zostavy (so stojanom)
      864.0  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom)
      290.0  mm
      Hmotnosť produktu (+ stojan)
      18.0  kg
      Šírka krabice
      1600.0  mm
      Výška krabice
      995.0  mm
      Hĺbka krabice
      170.0  mm
      Hmotnosť vrátane balenia
      22 6  kg
      Šírka stojana
      760.0  mm
      Výška stojana
      21.0  mm
      Hĺbka stojana
      290.0  mm
      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      760.0  mm
      Výška stojana od spodnej časti televízora
      21.0  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      400 x 300 mm

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Diaľkové ovládanie
    • Dve batérie AAA
    • Podstavec na stôl
    • Sieťový napájací kábel
    • Stručná príručka spustenia
    • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Služba Rakuten TV je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Funkcia Google Assistant funguje iba v krajinách, kde spoločnosť Google túto funkciu zaviedla.
    • Diaľkové ovládanie cez Google Asistant bez mikrofónu.

