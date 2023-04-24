Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Bez ohľadu na to, čo sledujete, tento 4K LED televízor vám poskytne jasný, mimoriadne ostrý obraz so živými farbami. Televízor je navyše kompatibilný so všetkými hlavnými formátmi HDR, takže pri streamovaní obsahu HDR uvidíte viac detailov aj v tmavých a svetlých oblastiach.
Skvelý televízor. Žiadny rozruch. Smart TV Philips.
S našou novou platformou smart TV to rýchlo nájdete.
Tenký televízor. Zabalený s ohľadom na budúcnosť.
Hľadáte televízor, ktorý sa zmestí do vašej miestnosti? Prakticky bezrámová obrazovka tohto inteligentného televízora s rozlíšením 4K sa hodí do takmer každého interiéru a vďaka tenkým čiernym matným nožičkám vyzerá, akoby sa vznášala. Naše obaly a výplne sú z recyklovaného kartónu a papier.
Skvelý na hry. VRR a nízke oneskorenie vstupu na akejkoľvek konzole.
Vďaka rozhraniu HDMI 2.1 môžete z konzoly dostať to najlepšie.
Technické špecifikácie
Obraz/Displej
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
65
palec
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
164
cm
Displej
4K Ultra HD LED
Rozlíšenie panela
3840 x 2160
Prirodzená obnovovacia frekvencia
60
Hz
Obrazový engine
Pixel Precise Ultra HD
Dokonalejšie zobrazenie
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Kompatibilný s formátom HDR10+
Vstupné rozlíšenie displeja
Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
576p – -50Hz
640 x 480 – -60Hz
720p – -50Hz, 60Hz
1920 x 1080p: -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 – -60Hz
3840 x 2160p: -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/Príjem/Vysielanie
Digitálna TV
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Prehrávanie videa
PAL
SECAM
Sprievodca TV programom*
8-dňový elektr. sprievodca programom
Indikátor sily signálu
Áno
Teletext
1 000-stránkový Hypertext
Podpora HEVC
Áno
Smart TV
OS
Inteligentný TV s vylepšeným operačným systémom
Funkcie Smart TV
Interakcia s používateľom
SimplyShare
Zrkadlenie obrazovky
Interaktívny TV
HbbTV
Aplikácie SmartTV*
YouTube
Obchod Philips
Amazon Prime video
Netflix
Hlasový asistent*
Funguje s Alexa
Funguje so službou Google Home
Multimediálne aplikácie
Formáty prehrávania videa
Kontajnery: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formáty prehrávania hudby
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 až v9.2)
WMA-PRO (v9 a v10)
FLAC
Podporované formáty titulkov
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formáty prehrávania obrázkov
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Procesor
Výkon procesora
Dvojjadrový procesor
Zvuk
Výstupný výkon (RMS)
16 W
Konfigurácia reproduktorov
2 x reproduktor s úplným rozsahom a výkonom 8 W
Kodek
Dolby Digital MS12 V2.5
Zlepšenie kvality zvuku
Zvuk s umelou inteligenciou
Čisté dialógy
Zlepšenie basov Dolby
Vyrovnávanie hlasitosti Dolby
Nočný režim
A.I. (umelá inteligencia) EQ
Pripojiteľnosť
Počet pripojení HDMI
3
Funkcie HDMI
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Prepojenie cez diaľkové ovládanie
Systémové ovládanie zvuku
Pohotovostný režim systému
Prehrávanie jedným dotykom
Počet konektorov USB
2
Bezdrôtové pripojenie
Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, jednopásmové
Iné pripojenia
Common Interface Plus (CI+)
Servisný konektor
Konektor satelitu
HDCP 2.3
Áno na všetkých konektoroch HDMI
HDMI ARC
Áno, na HDMI1
Funkcie HDMI 2.1
eARC v HDMI 1
Podpora eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2,0
HDMI-CEC pre TV/SB Philips
Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
Služba Rakuten TV je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
Funkcia Google Assistant funguje iba v krajinách, kde spoločnosť Google túto funkciu zaviedla.
Diaľkové ovládanie cez Google Asistant bez mikrofónu.
Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.