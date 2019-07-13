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Technológia VitaShield IPS dlhodobo efektívne a prirodzene odstraňuje najmenšie čiastočky s veľkosťou 0,02 um a 99,97 % bežných alergénov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Technológia Aerasense vás pomocou displeja v reálnom čase uistí o kvalite vzduchu v miestnosti.
Veľkosť miestnosti: do 47 m2
Odstraňuje častice UFP až do 0,02 um
Režim na zachytávanie alergénov
CADR pre peľ*: 393
Extra hrubý filter NanoProtect HEPA a AC je navrhnutý pre mimoriadnu životnosť a efektivitu čistenia vzduchom prenášaných častíc.
Špeciálny režim na zachytávanie alergénov je veľmi účinný pri odstraňovaní bežných alergénov nachádzajúcich sa vo vzduchu. Ak čistička zachytí čo i len najmenšiu zmenu kvality vzduchu, zintenzívni svoj čistiaci výkon a odstráni alergény vo vzduchu.
Technológia Vitashield IPS s aerodynamickým dizajnom a extra silným filtrom NanoProtect HEPA zvyšuje množstvo vyčisteného vzduchu na 393 m3/h, takže čističku možno používať v miestnostiach s veľkosťou do 95 m2. Dokáže efektívne odstrániť ultrajemné častice (UFP) s veľkosťou len 0,02 um* (viac ako 100-násobne menšie v porovnaní s jemnými časticami s priemerom 2,5 um (PM2,5)). Odstraňuje 99,97 %* bežných alergénov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, 99,9 % baktérií a niektoré vírusy, napr. H1N1*. Poskytuje tiež bezpečnú ochranu proti škodlivým plynom ako formaldehyd, toluén a celkové prchavé organické zlúčeniny (TVOC).
4.7
z 5
217
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Silvia
13/07/2019
Slovensko
Súčasť rodiny
Čističku vzduchu som zaobstarala do našej domácnosti, pretože máme malého syna a vždy keď ochorel jeden z nás, dostihlo nás to postupne všetkých. Priateľ je navyše alergik. Čističku používame každý deň, pretože udržiava náš vzduch čistý a svieži. Navyše má krásny dizajn, je tichá (používame ju veľakrát aj v noci) a páči sa mi ovládanie cez app. Už za krátky čas sa táto čistička stala neodmysliteľnou súčasťou našej rodiny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000i AC3259/10 Čistička vzduchu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000i AC3259/10 Čistička vzduchu
Martinekmikes
07/05/2021
Česká republika
Super splňuje to co jsme očekávali
Alergikům a lidem kteří chtějí mít čistější vzduch doma.
Výhody
Likviduje alergeny
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AC3256/10 Čistička vzduchu
Dátum použitia 2019-05-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AC3256/10 Čistička vzduchu
Dátum použitia 2019-05-07
Syky
04/05/2021
Česká republika
Vynikající, maximální spokojenost
Výrobek jsme si vybrali dle doporučení, čističku máme téměř 1 rok a jsme maximální spokojení.
Výhody
Tichý chod, 3 funkce.
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3000i AC3259/10 Čistička vzduchu s připojením k aplikaci Air Matters
Dátum použitia 2020-11-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3000i AC3259/10 Čistička vzduchu s připojením k aplikaci Air Matters
Dátum použitia 2020-11-04
CADR pre dym: testované treťou stranou podľa štandardov AHAM (americká Asociácia výrobcov domácich spotrebičov)
20 nanometrov: testované nemeckou spoločnosťou IUTA. Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy väčšie ako 20 nanometrov (0,00002 mm).
Odstraňuje 99,97 % častíc: testované v roku 2015 treťou stranou v nezávislom laboratóriu