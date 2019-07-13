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  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner
  • Find your model number - export Philips Air Cleaner AC3256/10
  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner
  • Find your model number - export Philips Air Cleaner AC3256/10

Tento produkt už nie je dostupný

Čistička vzduchu

AC3256/10

4.7

| (217) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel

Technológia VitaShield IPS dlhodobo efektívne a prirodzene odstraňuje najmenšie čiastočky s veľkosťou 0,02 um a 99,97 % bežných alergénov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Technológia Aerasense vás pomocou displeja v reálnom čase uistí o kvalite vzduchu v miestnosti.

Zobraziť všetky výhody

S technológiami VitaShield IPS a Aerasense

Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel

  • Veľkosť miestnosti: do 47 m2

  • Odstraňuje častice UFP až do 0,02 um

  • Režim na zachytávanie alergénov

  • CADR pre peľ*: 393

Pokročilý filter NanoProtect poskytuje komplexnú ochranu

Pokročilý filter NanoProtect poskytuje komplexnú ochranu

Extra hrubý filter NanoProtect HEPA a AC je navrhnutý pre mimoriadnu životnosť a efektivitu čistenia vzduchom prenášaných častíc.

Špeciálny automatický režim AL účinnejšie zachytáva alergény

Špeciálny automatický režim AL účinnejšie zachytáva alergény

Špeciálny režim na zachytávanie alergénov je veľmi účinný pri odstraňovaní bežných alergénov nachádzajúcich sa vo vzduchu. Ak čistička zachytí čo i len najmenšiu zmenu kvality vzduchu, zintenzívni svoj čistiaci výkon a odstráni alergény vo vzduchu.

Mimoriadna kvalita čistenia v miestnostiach s maximálnou veľkosťou 95 m²

Mimoriadna kvalita čistenia v miestnostiach s maximálnou veľkosťou 95 m²

Technológia Vitashield IPS s aerodynamickým dizajnom a extra silným filtrom NanoProtect HEPA zvyšuje množstvo vyčisteného vzduchu na 393 m3/h, takže čističku možno používať v miestnostiach s veľkosťou do 95 m2. Dokáže efektívne odstrániť ultrajemné častice (UFP) s veľkosťou len 0,02 um* (viac ako 100-násobne menšie v porovnaní s jemnými časticami s priemerom 2,5 um (PM2,5)). Odstraňuje 99,97 %* bežných alergénov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, 99,9 % baktérií a niektoré vírusy, napr. H1N1*. Poskytuje tiež bezpečnú ochranu proti škodlivým plynom ako formaldehyd, toluén a celkové prchavé organické zlúčeniny (TVOC).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

217

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2

13/07/2019

Slovensko

Slovensko

Súčasť rodiny

Čističku vzduchu som zaobstarala do našej domácnosti, pretože máme malého syna a vždy keď ochorel jeden z nás, dostihlo nás to postupne všetkých. Priateľ je navyše alergik. Čističku používame každý deň, pretože udržiava náš vzduch čistý a svieži. Navyše má krásny dizajn, je tichá (používame ju veľakrát aj v noci) a páči sa mi ovládanie cez app. Už za krátky čas sa táto čistička stala neodmysliteľnou súčasťou našej rodiny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000i AC3259/10 Čistička vzduchu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000i AC3259/10 Čistička vzduchu

07/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super splňuje to co jsme očekávali

Alergikům a lidem kteří chtějí mít čistější vzduch doma.

Výhody

Likviduje alergeny

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AC3256/10 Čistička vzduchu

Dátum použitia 2019-05-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AC3256/10 Čistička vzduchu

Dátum použitia 2019-05-07

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vynikající, maximální spokojenost

Výrobek jsme si vybrali dle doporučení, čističku máme téměř 1 rok a jsme maximální spokojení.

Výhody

Tichý chod, 3 funkce.

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3000i AC3259/10 Čistička vzduchu s připojením k aplikaci Air Matters

Dátum použitia 2020-11-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3000i AC3259/10 Čistička vzduchu s připojením k aplikaci Air Matters

Dátum použitia 2020-11-04

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. CADR pre dym: testované treťou stranou podľa štandardov AHAM (americká Asociácia výrobcov domácich spotrebičov)

  2. 20 nanometrov: testované nemeckou spoločnosťou IUTA. Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy väčšie ako 20 nanometrov (0,00002 mm).

  3. Odstraňuje 99,97 % častíc: testované v roku 2015 treťou stranou v nezávislom laboratóriu