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  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon

Čistička vzduchu series 3000Filter HEPA NanoProtect

FY3433/10

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
Filter NanoProtect HEPA zachytáva až 99,97 % častíc veľkosti 0,003 µm vrátane bežných alergénov, prachu, znečistenia, baktérií a niektorých vírusov. Životnosť 24 mesiacov zabezpečuje dlhodobý výkon.
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Originálny filter od spoločnosti Philips, ktorý dokonale sedí

Účinná ochrana pre ten najlepší výkon

  • Životnosť až 24 mesiacov

  • Odfiltruje 99,97 % častíc 0,003 µm

Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

Originálny filter Philips bol navrhnutý spolu so samotným zariadením, aby sa zabezpečilo dokonalé prispôsobenie, ktoré zaručuje nepretržitú bezproblémovú prevádzku zariadenia.

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Vzduchové filtre Philips prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše filtre sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon vašej čističky Philips až do posledného dňa životnosti filtrov.

Filter NanoProtect Pro HEPA čistí rýchlejšie ako H13 (4)

Filter NanoProtect Pro HEPA čistí rýchlejšie ako H13 (4)

Vlákna s nízkym odporom filtra NanoProtect HEPA maximalizujú prietok vzduchu. Elektrostatický náboj priťahuje častice s veľkosťou len 0,003 mikrónov s účinnosťou 99,98%, čo umožňuje filtru čistiť vzduch rýchlejšie ako filter HEPA H13 používaný v medicíne (4)

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

19/03/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost!

Objednavam uz po nekolikate a muzu jen doporucit!!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.

  2. (2) Platí len pre vybrané modely s pripojením

  3. (3) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips

  4. (4) Materiál filtra NanoProtect HEPA poskytuje nižší odpor pre prúdenie vzduchu ako materiál filtra HEPA H13, vďaka čomu čistička vzduchu Philips s filtrom NanoProtect dosahuje vyššiu intenzitu dodávky čistého vzduchu (CADR) ako rovnako veľký certifikovaný filter HEPA H13.

  5. (5) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou NaCl aerosólu inštitútom iUTA podľa normy DIN71460-1.

  6. (6) Podmienené použitím filtra s čističkou Philips AC1711 alebo 1715.

  7. (7) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd. v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vo vzduchu rozptýleným vírusom chrípky A(H1N1).

  8. (8) Test intenzity mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.