Životnosť až 24 mesiacov
Odfiltruje 99,97 % častíc 0,003 µm
Originálny filter Philips bol navrhnutý spolu so samotným zariadením, aby sa zabezpečilo dokonalé prispôsobenie, ktoré zaručuje nepretržitú bezproblémovú prevádzku zariadenia.
Vzduchové filtre Philips prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše filtre sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon vašej čističky Philips až do posledného dňa životnosti filtrov.
Vlákna s nízkym odporom filtra NanoProtect HEPA maximalizujú prietok vzduchu. Elektrostatický náboj priťahuje častice s veľkosťou len 0,003 mikrónov s účinnosťou 99,98%, čo umožňuje filtru čistiť vzduch rýchlejšie ako filter HEPA H13 používaný v medicíne (4)
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
19/03/2021
Česká republika
Spokojenost!
Objednavam uz po nekolikate a muzu jen doporucit!!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA
(1) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.
(2) Platí len pre vybrané modely s pripojením
(3) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips
(4) Materiál filtra NanoProtect HEPA poskytuje nižší odpor pre prúdenie vzduchu ako materiál filtra HEPA H13, vďaka čomu čistička vzduchu Philips s filtrom NanoProtect dosahuje vyššiu intenzitu dodávky čistého vzduchu (CADR) ako rovnako veľký certifikovaný filter HEPA H13.
(5) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou NaCl aerosólu inštitútom iUTA podľa normy DIN71460-1.
(6) Podmienené použitím filtra s čističkou Philips AC1711 alebo 1715.
(7) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd. v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vo vzduchu rozptýleným vírusom chrípky A(H1N1).
(8) Test intenzity mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.