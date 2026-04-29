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Filter a zvlhčovač vzduchu
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Čistička vzduchu series 3000 Filter HEPA NanoProtect
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FY3433/10
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Filter NanoProtect HEPA zachytáva až 99,97 % častíc veľkosti 0,003 µm vrátane bežných alergénov, prachu, znečistenia, baktérií a niektorých vírusov. Životnosť 24 mesiacov zabezpečuje dlhodobý výkon.
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