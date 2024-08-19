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Séria 3000Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1

AC3737/10

4.8
| (42) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
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Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu Philips 2 v 1: Silný výkon, jednoduché používanie. Funguje ako zvlhčovač a čistička alebo len ako čistička s odnímateľnou nádržkou na vodu. Dôkladne vyčistí vzduch vo veľkých miestnostiach a odstráni 99,97 % nečistôt a 99 % formaldehydu.
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Čistý vzduch a dokonalá vlhkosť na dosah ruky

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  • Vyčistí miestnosti až do 131 m2

  • Čistiaci výkon 505 m3/h a rýchlosť 650 ml/h

  • Odstraňuje formaldehydové plyny

  • Pripojenie k Wi-Fi; aplikácii Air+

Dôkladne vyčistí miestnosti až do 131 m2 (2)

Dôkladne vyčistí miestnosti až do 131 m2 (2)

Rozvádza silný prúd čistého vzduchu do každého rohu v miestnosti s rýchlosťou dodávky čistého vzduchu (CADR) až do 505 m3/h (1), dôkladne vyčistí aj veľké miestnosti až do 131 m2 (2) a ochráni vás pred baktériami, vírusmi, peľom, prachom, zvieracími chlpmi, prachovými roztočmi, škodlivými plynmi, ako je formaldehyd, zápachmi a inými znečisteniami.

Eliminuje 99,97 % všetkých neviditeľných častíc zo vzduchu

Eliminuje 99,97 % všetkých neviditeľných častíc zo vzduchu

Iba čističky vzduchu Philips majú filtráciu s filtrom NanoProtect HEPA, aktívnym uhlím a predfiltrom, ktorý odstraňuje 99,97 % častíc s veľkosťou len 0,003 mikróna (3). Technológia NanoProtect HEPA nezachycuje iba škodlivé látky, ale takisto využíva aj elektrostatický náboj, aby ich filter pritiahol, čím vyčistí až dvakrát viac vzduchu než tradičný filter HEPA H13, a to s vyššou energetickou účinnosťou (4).

Automatické zvlhčovanie až do 650 ml/h so 4 nastaveniami

Automatické zvlhčovanie až do 650 ml/h so 4 nastaveniami

Rýchle zvlhčovanie, až 650 ml/h (5). Sníma a automaticky upravuje úroveň vlhkosti na požadované nastavenie. Funkcia zvlhčovača sa zapne alebo vypne podľa potreby, aby sa dosiahla požadovaná úroveň vlhkosti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

42

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3
2

19/08/2024

България

България

Много добър и полезен уред! Препоръчвам!

От както използваме уреда, наистина се усеща разликата в качеството на въздуха. Уреда работи много добре, тихо и реагира изключително бързо на външни и вътрешни замърсители. Особено подходящ за домове, които използват климатици.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

16/08/2024

България

България

Чудесен продукт

Продуктът е със стилен дизайн, който чудесно подхожда на интериора у дома. Изключително ефективен и се усеща огромна разлика на въздуха вкъщи.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

16/08/2024

България

България

Отличен продукт!

Изключително голяма разлика в домът ни, както през деня, така и през нощта. Уреда работи изключително тихо и незабележимо, и пасва много добре на интериора. Препоръчвам!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 1) Testované laboratóriom tretej strany podľa normy GB/T 18801-2022.

  2. 2) Vypočítané podľa normy GB/T18801-2022 s použitím cigaretového dymu, výkon čistenia CADR testovaný podľa normy GB/T18801-2022.

  3. 3) Testované laboratóriom tretej strany na filtrovacom zariadení s aerosólom NaCl, klasifikované pri 3 nm podľa normy DIN 71460-1.

  4. 4) Čističky vzduchu Philips majú vyššiu rýchlosť dodávky čistého vzduchu a energetickú účinnosť s filtrom NanoProtect HEPA než s filtrom HEPA H13, ktoré boli testované podľa normy GB/T 18801.

  5. 5) Testované laboratóriom tretej strany podľa normy GB/T 23332-2018.

  6. 6) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu.

  7. 7) V porovnaní s ultrazvukovou technológiou zvlhčovania. Testované na ukladanie minerálov na nábytku. Testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.

  8. 8) Priemerná úroveň hluku na základe normy GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 – 2020, MOD). Úroveň hluku sa môže meniť v dôsledku podmienok v miestnosti a umiestnenia zariadenia.