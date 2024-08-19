Vyčistí miestnosti až do 131 m2
Čistiaci výkon 505 m3/h a rýchlosť 650 ml/h
Odstraňuje formaldehydové plyny
Pripojenie k Wi-Fi; aplikácii Air+
Rozvádza silný prúd čistého vzduchu do každého rohu v miestnosti s rýchlosťou dodávky čistého vzduchu (CADR) až do 505 m3/h (1), dôkladne vyčistí aj veľké miestnosti až do 131 m2 (2) a ochráni vás pred baktériami, vírusmi, peľom, prachom, zvieracími chlpmi, prachovými roztočmi, škodlivými plynmi, ako je formaldehyd, zápachmi a inými znečisteniami.
Iba čističky vzduchu Philips majú filtráciu s filtrom NanoProtect HEPA, aktívnym uhlím a predfiltrom, ktorý odstraňuje 99,97 % častíc s veľkosťou len 0,003 mikróna (3). Technológia NanoProtect HEPA nezachycuje iba škodlivé látky, ale takisto využíva aj elektrostatický náboj, aby ich filter pritiahol, čím vyčistí až dvakrát viac vzduchu než tradičný filter HEPA H13, a to s vyššou energetickou účinnosťou (4).
Rýchle zvlhčovanie, až 650 ml/h (5). Sníma a automaticky upravuje úroveň vlhkosti na požadované nastavenie. Funkcia zvlhčovača sa zapne alebo vypne podľa potreby, aby sa dosiahla požadovaná úroveň vlhkosti.
4.8
z 5
42
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
kembo09
19/08/2024
България
Много добър и полезен уред! Препоръчвам!
От както използваме уреда, наистина се усеща разликата в качеството на въздуха. Уреда работи много добре, тихо и реагира изключително бързо на външни и вътрешни замърсители. Особено подходящ за домове, които използват климатици.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Хави
16/08/2024
България
Чудесен продукт
Продуктът е със стилен дизайн, който чудесно подхожда на интериора у дома. Изключително ефективен и се усеща огромна разлика на въздуха вкъщи.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Harisma11
16/08/2024
България
Отличен продукт!
Изключително голяма разлика в домът ни, както през деня, така и през нощта. Уреда работи изключително тихо и незабележимо, и пасва много добре на интериора. Препоръчвам!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 AC3737/10 Пречиствател и овлажнител на въздуха тип „2 в 1“
1) Testované laboratóriom tretej strany podľa normy GB/T 18801-2022.
2) Vypočítané podľa normy GB/T18801-2022 s použitím cigaretového dymu, výkon čistenia CADR testovaný podľa normy GB/T18801-2022.
3) Testované laboratóriom tretej strany na filtrovacom zariadení s aerosólom NaCl, klasifikované pri 3 nm podľa normy DIN 71460-1.
4) Čističky vzduchu Philips majú vyššiu rýchlosť dodávky čistého vzduchu a energetickú účinnosť s filtrom NanoProtect HEPA než s filtrom HEPA H13, ktoré boli testované podľa normy GB/T 18801.
5) Testované laboratóriom tretej strany podľa normy GB/T 23332-2018.
6) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu.
7) V porovnaní s ultrazvukovou technológiou zvlhčovania. Testované na ukladanie minerálov na nábytku. Testované v laboratóriu tretej strany počas 3 hodín podľa normy DIN 44973, IUTA e.V.
8) Priemerná úroveň hluku na základe normy GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 – 2020, MOD). Úroveň hluku sa môže meniť v dôsledku podmienok v miestnosti a umiestnenia zariadenia.