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  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
  • Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
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Tento produkt už nie je dostupný

Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1

AC4080/10

4.5
| (19) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
Nadýchnite sa zdravšieho vzduchu vďaka kombinovanému zariadeniu 2 v 1 od spoločnosti Philips. Zdravší vzduch zabezpečuje čistiaca technológia VitaShield IPS a zvlhčovacia technológia NanoCloud. Inteligentné snímače merajú a zobrazujú kvalitu vzduchu v miestnosti a ovládajú automatický režim.
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Pokročilá zvlhčujúca a filtračná technológia.

Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel

  • Odstraňuje častice s veľkosťou 0,02 um*

  • Odfiltruje 99 % baktérií*

  • Výkon zvlhčovania: 300 m³/h*

  • Veľkosť miestnosti: do 43 m2*

Vysoká úroveň absorpcie vďaka kombinácii filtra HEPA a aktívneho uhlíkového filtra

Špičkový filtračný systém s nemeckou technológiou efektívne filtruje nečistoty, napríklad mimoriadne jemné čiastočky, častice s veľkosťou PM 2,5, baktérie a vírusy s veľkosťou >0,00002 mm.*

Výkonné odstraňovanie (jemného) prachu, peľu, plynov a baktérií

Výkonné odstraňovanie (jemného) prachu, peľu, plynov a baktérií

O 99 % menšie šírenie baktérií **

O 99 % menšie šírenie baktérií **

O 99 % menšie šírenie baktérií v porovnaní s ultrazvukovými zvlhčovačmi**

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679640

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

19

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

2
1

05/01/2019

Slovensko

Slovensko

Aj plus aj minus

Vsetko co je tu napisane suhlasim. Minus ma ta nadobka to vyberanie a vkladanie otras. Rychlo sa ten vodny modry filter opatrebuje a smrdi... cize raz do tyzdna treba robit udrzbu. Ale aj tak tento filter nevydrzi dlho a potom po par mesiacov treba novy lebo nenasiakne uz vam vodu a dost ho potom aj citit cize je to uz skodlive. Trosku by to chcelo vylepsit ten zvlhcovac manipulacie s nadobkou je minus a rychlo vyprcha voda. Cize musim vstavat v noci a dolievat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1

02/10/2018

Slovensko

Slovensko

Výborné vlastnosti

Super vecička do domácnosti.Máme ju cca 2 mesiace a spĺňa svoj účel stopercentne.Menej prachu,lepší vzduch.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý účinek

Čistička a zvlhčovačka - v jednom - je velmi dobrý pomocník. Bydlíme v Praze, kde je vzduch ne zrovna "horský".Z tohoto důvodu zakoupili jsme čističku uve- deného typu. Dáváme ji do různých místností bytu a tam, kde zrovna působí, je to opravdu znát.Domnívá- me se, že zvlášť tam, kde jsou v domácnosti alergici, má čistička vzduchu jednoznačný účel.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 20 nanometrov: testované nemeckou spoločnosťou IUTA. Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy väčšie ako 20 nanometrov (0,00002 mm).

  2. Odstraňuje 99,97 % častíc: testované treťou stranou v nezávislom laboratóriu

  3. Výkon zvlhčovania: 300 ml/h: testované podľa normy GB/T 23332 vo vnútornej klimatizačnej komore Philips v čínskom meste Su-čou. Veľkosť komory 25 m2, úvodná teplota 20 °C (±2 °C) a relatívna vlhkosť 30% (±3 %).

  4. Veľkosť miestnosti: do 43 m2: na základe výkonu zvlhčovania, podľa normy AHAM HU-1-2016 (R2011).

  5. Odstraňovanie vírusov druhu MS2 testované inštitútom Intertek Institute, USA (testované počas 2 hodín v komore s objemom 11 m3)

  6. Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vykonala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy a koronavírus SARS väčšie ako 0,02 mikrónu.

  7. Testovanie CADR (cigaretový dym) vykonané externou spoločnosťou

  8. Porovnanie so štandardnou ultrazvukovou technológiou (bez použitia teplej hmly). Technológia Philips NanoCloud vypúšťa do vzduchu až o 99 % menej prirodzených baktérií. Test prebiehal počas 8 týždňov v komore s objemom 1 m3: Výsledky sú certifikované v rámci nezávislej laboratórnej porovnávacej štúdie spoločnosti Rabe HygieneConsult z júna 2012 (RHC 2101p_12.116)

  9. Testovanie na častice s veľkosťou PM 2,5 vykonané externou spoločnosťou (5,0 +/- 0,5) mg/m3

  10. Testovanie formaldehydu, toluénu a prchavých organických látok vykonané externou spoločnosťou v laboratóriu s objemom 30 m3 počas 3 hodín

  11. Antibakteriálne vlastnosti testované v súlade s normou GB21551.3 s využitím Staphylococcus Albus, počiatočná koncentrácia je 1*105 cfu/m3