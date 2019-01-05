Tento produkt už nie je dostupný
Odstraňuje častice s veľkosťou 0,02 um*
Odfiltruje 99 % baktérií*
Výkon zvlhčovania: 300 m³/h*
Veľkosť miestnosti: do 43 m2*
Špičkový filtračný systém s nemeckou technológiou efektívne filtruje nečistoty, napríklad mimoriadne jemné čiastočky, častice s veľkosťou PM 2,5, baktérie a vírusy s veľkosťou >0,00002 mm.*
O 99 % menšie šírenie baktérií v porovnaní s ultrazvukovými zvlhčovačmi**
Ocenenia
4.5
z 5
19
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Kika
05/01/2019
Slovensko
Aj plus aj minus
Vsetko co je tu napisane suhlasim. Minus ma ta nadobka to vyberanie a vkladanie otras. Rychlo sa ten vodny modry filter opatrebuje a smrdi... cize raz do tyzdna treba robit udrzbu. Ale aj tak tento filter nevydrzi dlho a potom po par mesiacov treba novy lebo nenasiakne uz vam vodu a dost ho potom aj citit cize je to uz skodlive. Trosku by to chcelo vylepsit ten zvlhcovac manipulacie s nadobkou je minus a rychlo vyprcha voda. Cize musim vstavat v noci a dolievat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1
Milada
02/10/2018
Slovensko
Výborné vlastnosti
Super vecička do domácnosti.Máme ju cca 2 mesiace a spĺňa svoj účel stopercentne.Menej prachu,lepší vzduch.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1
Pražanda
27/02/2019
Česká republika
velmi dobrý účinek
Čistička a zvlhčovačka - v jednom - je velmi dobrý pomocník. Bydlíme v Praze, kde je vzduch ne zrovna "horský".Z tohoto důvodu zakoupili jsme čističku uve- deného typu. Dáváme ji do různých místností bytu a tam, kde zrovna působí, je to opravdu znát.Domnívá- me se, že zvlášť tam, kde jsou v domácnosti alergici, má čistička vzduchu jednoznačný účel.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AC4080/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
20 nanometrov: testované nemeckou spoločnosťou IUTA. Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy väčšie ako 20 nanometrov (0,00002 mm).
Odstraňuje 99,97 % častíc: testované treťou stranou v nezávislom laboratóriu
Výkon zvlhčovania: 300 ml/h: testované podľa normy GB/T 23332 vo vnútornej klimatizačnej komore Philips v čínskom meste Su-čou. Veľkosť komory 25 m2, úvodná teplota 20 °C (±2 °C) a relatívna vlhkosť 30% (±3 %).
Veľkosť miestnosti: do 43 m2: na základe výkonu zvlhčovania, podľa normy AHAM HU-1-2016 (R2011).
Odstraňovanie vírusov druhu MS2 testované inštitútom Intertek Institute, USA (testované počas 2 hodín v komore s objemom 11 m3)
Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vykonala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy a koronavírus SARS väčšie ako 0,02 mikrónu.
Testovanie CADR (cigaretový dym) vykonané externou spoločnosťou
Porovnanie so štandardnou ultrazvukovou technológiou (bez použitia teplej hmly). Technológia Philips NanoCloud vypúšťa do vzduchu až o 99 % menej prirodzených baktérií. Test prebiehal počas 8 týždňov v komore s objemom 1 m3: Výsledky sú certifikované v rámci nezávislej laboratórnej porovnávacej štúdie spoločnosti Rabe HygieneConsult z júna 2012 (RHC 2101p_12.116)
Testovanie na častice s veľkosťou PM 2,5 vykonané externou spoločnosťou (5,0 +/- 0,5) mg/m3
Testovanie formaldehydu, toluénu a prchavých organických látok vykonané externou spoločnosťou v laboratóriu s objemom 30 m3 počas 3 hodín
Antibakteriálne vlastnosti testované v súlade s normou GB21551.3 s využitím Staphylococcus Albus, počiatočná koncentrácia je 1*105 cfu/m3