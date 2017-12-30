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  • Vrecková veľkosť
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  • Vrecková veľkosť

Tento produkt už nie je dostupný

Prenosné rádio

AE1530/00

4
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Vrecková veľkosť
Pri každej vychádzke so štýlovým vreckovým prenosným MW/FM rádiom Philips sa môžete potešiť hlasitým zvukom s dobrou kvalitou.
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Vrecková veľkosť

  • FM/MW, analógové ladenie

  • Vstavaný reproduktor

  • Konektor slúchadiel

  • Napájané z batérií

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Ovládanie jedným ručným kolieskom – hlasitosť a zapnutie/vypnutie

0

Vstavaný reproduktor umožňuje vychutnávať si rádio nahlas s kvalitným zvukom

Vstavaný reproduktor umožňuje vychutnávať si rádio nahlas s kvalitným zvukom

Reproduktor ponúka dobrú kvalitu zvuku a spríjemňuje používanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

3
2

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Přenosné rádio

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Přenosné rádio

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Przenośne radio

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Przenośne radio

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Výhody

fülhalgató csatlakozó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Hordozható rádió

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Hordozható rádió

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