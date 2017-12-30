Tento produkt už nie je dostupný
FM/MW, analógové ladenie
Vstavaný reproduktor
Konektor slúchadiel
Napájané z batérií
FM/MW (AM) stereofónny tuner
0
Reproduktor ponúka dobrú kvalitu zvuku a spríjemňuje používanie.
4.0
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Mill
30/12/2017
Česká republika
splnilo očekávání pro daný účel
pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Přenosné rádio
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Přenosné rádio
Svenorg
19/09/2019
Polska
Godne polecenia
Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Przenośne radio
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Przenośne radio
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Kis rádió
Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.
Výhody
fülhalgató csatlakozó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Hordozható rádió
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AE1530 Hordozható rádió