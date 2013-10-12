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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJ1000/12

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vstávajte s úsmevom pri tónoch svojho obľúbeného rádia

Vstávajte pri melódiách svojej obľúbenej rozhlasovej stanice alebo tónov budíka. Tento elegantný rádiobudík Philips AJ1000/12 s displejom so zrkadlovou povrchovou úpravou umožňuje nastaviť dva budíky, ktoré v rôznych časoch zobudia vás i vášho partnera. Vstávajte každý deň príjemne a s úsmevom.

Zobraziť všetky výhody

Vstávajte s úsmevom pri tónoch svojho obľúbeného rádia

  • Zrkadlový displej

  • Analógové ladenie FM

  • Dvojitý budík

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii

To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ1000 Radiobudík

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ1000 Radiobudík

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