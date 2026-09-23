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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík s digitálnym ladením

AJ3916/12

Začnite deň so svojou obľúbenou skladbou na CD

Povzbuďte svoj denný program inšpirujúcimi zvukmi. Rádiobudík Philips vám umožní zaspávať pri tónoch prednahranej relaxačnej hudby a ráno vstávať s obľúbeným CD alebo zvukmi prírody. Širokouhlé stereo reproduktory vám zaručia prijemné vstávanie s úsmevom na tvári.

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alebo prednahranými zvukmi prírody

Začnite deň so svojou obľúbenou skladbou na CD

  • CD

Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW

Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW

Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní vychutnávať si hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrať jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.

Zobuďte sa so zvukmi prírody, hudbou z CD, rádia alebo signálom budíka

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Technické špecifikácie

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