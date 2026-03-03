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AJ7030D/12
Funkcia MP3 Link
Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.
Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.
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