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Všetky rady

  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
  • Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone

Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík pre iPod/iPhone

AJ7030D/12

Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
Vstávajte každé ráno s úsmevom na perách pri svojich obľúbených melódiách z prehrávača iPod/iPhone alebo rádia FM. Tento úžasný rádiobudík Philips rozžiari Vašu miestnosť – aj rána! Je vybavený praktickým dokom, ktorý Vám umožní nabíjať zariadenia bez toho, aby ste museli skladať ochranný kryt.
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Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone

  • Funkcia MP3 Link

Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre

Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia

Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd

Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.

Technické špecifikácie

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