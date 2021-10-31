Tento produkt už nie je dostupný
AJT5300W/12
Bluetooth®
Univerzálne nabíjanie
Dvojitý budík
Digitálne ladenie FM
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je stabilná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod alebo iPhone.
Tento reproduktor obsahuje port USB, preto ak vášmu smartfónu dochádza batéria, či už doma alebo na cestách, môžete ho nabiť energiou uloženou v prenosnom reproduktore.
Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
5.0
z 5
1
Recenzia
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Výhody
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Nevýhody
Можно сказать, что цена несколько высокая
Táto recenzia bola vytvorená pre AJT5300W Радіогодинник
Táto recenzia bola vytvorená pre AJT5300W Радіогодинник