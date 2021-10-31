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  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
  • Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón

Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJT5300W/12

5
| (1) Recenzia
Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón
Naštartujte deň s plne nabitou batériou vďaka AJT5300W. Tento rádiobudík funguje aj ako bezdrôtový reproduktor, ktorý streamuje hudbu z akéhokoľvek zariadenia s funkciou Bluetooth. Vďaka integrovaným nabíjacím staniciam nabije akýkoľvek smartfón, či už iPhone, alebo Android, kým vy budete spať.
Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si bezdrôtové počúvanie hudby a nabite svoj smartfón

  • Bluetooth®

  • Univerzálne nabíjanie

  • Dvojitý budík

  • Digitálne ladenie FM

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je stabilná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod alebo iPhone.

Port USB na nabíjanie akéhokoľvek mobilného zariadenia

Port USB na nabíjanie akéhokoľvek mobilného zariadenia

Tento reproduktor obsahuje port USB, preto ak vášmu smartfónu dochádza batéria, či už doma alebo na cestách, môžete ho nabiť energiou uloženou v prenosnom reproduktore.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Výhody

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Nevýhody

Можно сказать, что цена несколько высокая

Táto recenzia bola vytvorená pre AJT5300W Радіогодинник

Táto recenzia bola vytvorená pre AJT5300W Радіогодинник

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