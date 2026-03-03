AMF970/10
Čistí pomocou výkonnej filtrácie 185 m3/h
Ochladí vás príjemným prúdením vzduchu
Rýchle zohrievanie za 3 sekundy
Hygienické zvlhčovanie s tec. NanoCloud
Naše prvé zariadenie 4 v 1, ktoré čistí a zvlhčuje vzduch a zároveň vás zohreje alebo ochladí. Vyberte si najlepší režim pre vaše potreby a nechajte zariadenie urobiť zvyšok. Regulácia klímy, jednoducho.
S výkonnou filtráciou 185 m3/h (CADR) (1) dokáže zariadenie ľahko čistiť priestory až do 48 m2 a vyčistí miestnosť s rozlohou 20 m2 za menej ako 16 minút (2). Zariadenie čistí vzduch vo všetkých režimoch, pričom režim čistenia automaticky deteguje kvalitu vzduchu a podľa toho upravuje prúdenie vzduchu.
Zariadenie poskytuje silný prúd vzduchu až 1470 m3/h, pričom dizajn bez lopatiek zabezpečuje hladký a rovnomerný prúd. Pre individuálny komfort si vyberte z 10 rýchlostí ventilátora podľa vašich potrieb.
(1) CADR testovalo certifikované laboratórium tretej strany podľa normy GB/T18801-2022.
(2) Vypočítané podľa normy NRCC-54013.
(3) Zobrazená teplota sa môže líšiť od teploty v miestnosti; odráža teplotu v okolí zariadenia.
(4) Testované spoločnosťou CVC podľa GB/T 23332-2018. Počiatočná teplota 23±2 °C a relatívna vlhkosť 30±2 % RH.
(5) V porovnaní so štandardnými ultrazvukovými zvlhčovacími modulmi, ktoré neobsahujú dodatočnú technológiu na zníženie šírenia baktérií, podľa testov nezávislého laboratória.
(6) Akustický tlak, IEC 60704.
(7) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 μm a 0,3 μm, inštitút iUTA.
(8) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované s roztočmi domáceho prachu, peľom brezy a alergénmi mačiek podľa SOP 350.003 rakúskeho inštitútu OFI.
(9) Test zníženia mikrobiálnej záťaže externým laboratóriom s vírusom chrípky (H1N1) v testovacej komore 30 m3 s použitím režimu turbo počas 1 h.
(10) Testované podľa GB21551.3-2010 s S. Albus, komora 30 m3, 1 h, režim Turbo, laboratórium tretej strany.
(11) Externý laboratórny test GMT podľa GB/T 18801-2022 s TVOC, toluénom a NO2: miestnosť 30 m3, režim Turbo počas 1 h.
(12) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.