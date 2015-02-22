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  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
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  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
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  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
  • Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom

Tento produkt už nie je dostupný

dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®

AS111/12

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
Reproduktor s dokovacou stanicou Philips AS111/12 ponúka úchvatný zvuk, prehráva zvukový obsah z vášho telefónu so systémom Android a zároveň ho nabíja, pričom automaticky synchronizuje čas s vaším zariadením. Dodáva sa s programom Songbird, ktorý synchronizuje hudbu medzi vaším telefónom a počítačom.
Zobraziť všetky výhody

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom

  • pre zariadenia s Androidom

Do inteligentne navrhnutej dokovacej stanice FlexiDock s funkciou nabíjania sadne každý telefón so systémom Android.

Do inteligentne navrhnutej dokovacej stanice FlexiDock s funkciou nabíjania sadne každý telefón so systémom Android.

Dokovacia stanica Philips FlexiDock je dokonalým riešením pre telefóny so systémom Android. Jej jedinečný dizajn umožní dômyselne pripojiť väčšinu telefónov so systémom Android – či už sa konektor na pripojenie nachádza na spodnej, bočnej alebo dokonca na hornej strane. Takáto jedinečná flexibilita je navrhnutá pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB. Dokovaciu stanicu môžete tiež upraviť pre umiestnenie telefónu na výšku alebo na šírku, aby sa vždy nachádzal v strede reproduktora.

Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie DockStudio

Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie DockStudio

Aplikácia Philips DockStudio rozširuje vaše reproduktory s dokovacou stanicou o veľké množstvo jedinečných funkcií. Môžete počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta, prehľadávať svoju hudobnú zbierku a podeliť sa o to, čo práve počúvate, s priateľmi na lokalite Facebook alebo o svoje umelecké fotky na lokalite Flickr. Táto aplikácia obsahuje aj hudobnú funkciu Songbird, pomocou ktorej môžete bezproblémovo objavovať a prehrávať médiá a synchronizovať ich medzi počítačom a zariadeniami so systémom Android. V režime hodín vám aplikácia umožní nastaviť niekoľko prispôsobených hudobných budíkov a poskytne vám aktuálne informácie o počasí. Táto aplikácia je úplne zadarmo a môžete si ju prevziať z lokality Google Play.

Prúdový prenos hudby zo zariadenia so systémom Android cez Bluetooth

Prúdový prenos hudby zo zariadenia so systémom Android cez Bluetooth

Počúvajte všetky svoje obľúbené skladby cez reproduktor s úžasným zvukom. Tento reproduktor s dokovacou stanicou Philips prehráva hudbu z vašich zariadení so systémom Android prostredníctvom technológie Bluetooth. Jednoducho preberte bezplatnú aplikáciu Philips DockStudio a po vložení zariadenia do dokovacej stanice sa automaticky zapne Bluetooth a zariadenie sa pripojí. Teraz si už môžete vychutnať výborný zvuk v dokonalom pohodlí. Len máloktoré zariadenie vytvorí tak kvalitný zvuk.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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