Tento produkt už nie je dostupný
pre zariadenia s Androidom
Dokovacia stanica Philips FlexiDock je dokonalým riešením pre telefóny so systémom Android. Jej jedinečný dizajn umožní dômyselne pripojiť väčšinu telefónov so systémom Android – či už sa konektor na pripojenie nachádza na spodnej, bočnej alebo dokonca na hornej strane. Takáto jedinečná flexibilita je navrhnutá pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB. Dokovaciu stanicu môžete tiež upraviť pre umiestnenie telefónu na výšku alebo na šírku, aby sa vždy nachádzal v strede reproduktora.
Aplikácia Philips DockStudio rozširuje vaše reproduktory s dokovacou stanicou o veľké množstvo jedinečných funkcií. Môžete počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta, prehľadávať svoju hudobnú zbierku a podeliť sa o to, čo práve počúvate, s priateľmi na lokalite Facebook alebo o svoje umelecké fotky na lokalite Flickr. Táto aplikácia obsahuje aj hudobnú funkciu Songbird, pomocou ktorej môžete bezproblémovo objavovať a prehrávať médiá a synchronizovať ich medzi počítačom a zariadeniami so systémom Android. V režime hodín vám aplikácia umožní nastaviť niekoľko prispôsobených hudobných budíkov a poskytne vám aktuálne informácie o počasí. Táto aplikácia je úplne zadarmo a môžete si ju prevziať z lokality Google Play.
Počúvajte všetky svoje obľúbené skladby cez reproduktor s úžasným zvukom. Tento reproduktor s dokovacou stanicou Philips prehráva hudbu z vašich zariadení so systémom Android prostredníctvom technológie Bluetooth. Jednoducho preberte bezplatnú aplikáciu Philips DockStudio a po vložení zariadenia do dokovacej stanice sa automaticky zapne Bluetooth a zariadenie sa pripojí. Teraz si už môžete vychutnať výborný zvuk v dokonalom pohodlí. Len máloktoré zariadenie vytvorí tak kvalitný zvuk.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®