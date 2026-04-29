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dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®

AS111/12

dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®

Tento produkt už nie je dostupný

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Software a ovládače

História firmvéru - English (US)

  • verzia: V022.10a.900
  • PDF súbor, 50.1 kB
  • 11 October 2011

Pokyny k firmvéru - English (US)

  • verzia: V1.2
  • PDF súbor, 353.3 kB
  • 11 October 2011

Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 2.8 MB
  • 6 December 2023

Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)

  • PDF súbor, 25.4 kB
  • 3 December 2023

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