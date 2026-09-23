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AS351/12
Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
Reproduktor s dokovacou stanicou Philips AS351/12 je nielen štýlový, ale prináša aj fantastický zvuk. Vložte svoj telefón so systémom Android do doku a počas prehrávania ho zároveň nabíjajte, alebo nabíjajte iné zariadenie cez rozhranie USB. Reproduktor sa dodáva s programom Songbird, ktorý zabezpečí jednoduchú synchronizáciu medzi telefónom a počítačom.
pre zariadenia s Androidom
Dokovacia stanica Philips FlexiDock je dokonalým riešením pre telefóny so systémom Android. Jej jedinečný dizajn umožní dômyselne pripojiť väčšinu telefónov so systémom Android – či už sa konektor na pripojenie nachádza na spodnej, bočnej alebo dokonca na hornej strane. Takáto jedinečná flexibilita je navrhnutá pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB. Dokovaciu stanicu môžete tiež upraviť pre umiestnenie telefónu na výšku alebo na šírku, aby sa vždy nachádzal v strede reproduktora.
Počúvajte všetky svoje obľúbené skladby cez reproduktor s úžasným zvukom. Tento reproduktor s dokovacou stanicou Philips prehráva hudbu z vašich zariadení so systémom Android prostredníctvom technológie Bluetooth. Jednoducho preberte bezplatnú aplikáciu Philips DockStudio a po vložení zariadenia do dokovacej stanice sa automaticky zapne Bluetooth a zariadenie sa pripojí. Teraz si už môžete vychutnať výborný zvuk v dokonalom pohodlí. Len máloktoré zariadenie vytvorí tak kvalitný zvuk.
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