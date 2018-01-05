Tento produkt už nie je dostupný
Bluetooth®
USB Direct
SD
Digitálny tuner FM
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
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Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Buuuuuuuuuu
14/06/2016
Polska
Bajka
W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy