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  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
  • Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
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Tento produkt už nie je dostupný

bezdrôtový prenosný reproduktor

AT10/00

4.3
| (13) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách
Vychutnajte si prehrávanie hudby z kompaktného prenosného multifunkčného reproduktora Philips. Jednoducho si vyberte zdroj hudby – bezdrôtový prúdový prenos cez Bluetooth, rádio FM, zvukový vstup, USB alebo kartu SD! Vstavaná nabíjateľná batéria na prehrávanie hudby kdekoľvek
Zobraziť všetky výhody

Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • Digitálny tuner FM

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie

0

USB Direct a zásuvka pre pamäťové karty SD na prehrávanie hudby MP3

USB Direct a zásuvka pre pamäťové karty SD na prehrávanie hudby MP3

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.3

z 5

13

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

3
2

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Bajka

W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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