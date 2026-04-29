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bezdrôtový prenosný reproduktor
Tento produkt už nie je dostupný
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Pre systémy iOS a Android
Podporuje ovládanie vybraných modelov Philips Bluetooth reproduktorov, soundbarov, párty reproduktorov, mikrosystémov, CD soundmachine zariadení a prenosných rádií.
Stručná používateľská príručka
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