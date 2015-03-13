Tento produkt už nie je dostupný
AW3000/10
Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.
Počúvajte svoju hudbu bezdrôtovo a s vysokou vernosťou cez bezdrôtový Hi-Fi reproduktor Philips Fidelio. Prináša vám jednoduchý bezdrôtový prenos hudby a 4 Hi-Fi budiče, vďaka ktorým z kompaktného reproduktora získate pohlcujúci hudobný zážitok
Stereo zvuk s vysokou vernosťou
36 W, 4 Hi-Fi budiče
Analógový vstup
Táto aplikácia, ktorá je dostupná zo stránok Apple App store a Google Play, automaticky rozpozná mobilné či iné kompatibilné zariadenia pripojené do vašej domácej siete Wi-Fi a umožní vám okamžitú kontrolu nad hudbou. Z ľubovoľného zariadenia môžete kdekoľvek ovládať prehrávanie, hlasitosť a zvukové nastavenia hudby, ako aj internetové hudobné služby a internetové rádiá.
Tento reproduktor je vybavený špeciálne nasmerovanými Hi-Fi budičmi profesionálnej triedy, ktorých dizajn vytvára najširšiu a najpohlcujúcejšiu zvukovú scénu. Rozmiestnenie budičov poskytuje neprekonateľnú kvalitu dynamického zvuku bez ohľadu na to, kde sa v miestnosti nachádzate. Vďaka jedinečnému dizajnu tieto reproduktory nenápadne zapadnú do vášho interiéru.
Okrem bezdrôtového pripojenia je pridaný ďalší vstupný konektor, ktorý umožňuje pripojiť k systému Philips externé zdroje hudby. Stačí pripojiť reproduktory do vstupného konektora, výstupu zvuku alebo konektora slúchadiel ľubovoľného prehrávača médií – napríklad prehrávača CD/DVD, televízora alebo MP3 prehrávača
Ocenenia
1.0
z 5
1
Recenzia
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Táto recenzia bola vytvorená pre AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Táto recenzia bola vytvorená pre AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.