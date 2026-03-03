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  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách
  • Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ100R/12

Vychutnajte si hudbu všade na cestách
Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.
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Vychutnajte si hudbu všade na cestách

  • Červená

Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW

Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW

Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrať jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.

FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie

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CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

Technické špecifikácie

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