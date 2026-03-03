Tento produkt už nie je dostupný
AZ100R/12
Červená
Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrať jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.
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Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.
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