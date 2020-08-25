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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ215S/12

2.3

| (3) Recenzie

Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.

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Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

  • Strieborná

  • 3W

  • Digitálne ladenie

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

20 naprogramovaných skladieb z disku CD

Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.3

z 5

3

Recenzie

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Výhody

vše ok

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215S CD Soundmachine

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215S CD Soundmachine

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Výhody

Žiadne

Nevýhody

Nefunkčný prehrávač CD

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215S CD Soundmachine

Dátum použitia 2021-12-11

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215S CD Soundmachine

Dátum použitia 2021-12-11

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Výhody

mały, lekki

Nevýhody

Wymienione w recenzji

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215S Bumbox CD

Dátum použitia 2024-05-04

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ215S Bumbox CD

Dátum použitia 2024-05-04

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