Predĺžená záruka až 5 rokov
Holiaci systém Triple Protect
Dokonale hladká pokožka
Obojstranné zastrihávacie hrebeňové nadstavce
100 % bezpečný na používanie v sprche
Holiaci systém Triple Protect má perleťové hroty pre viac príjemný pocit pre pokožku, diamantové otvory na ľahké kopírovanie pokožky a ochranný kryt, ktorý výrazne minimalizuje podráždenie pokožky.
Naša technológia holenia do dĺžky 0,2 mm vám poskytuje dôkladné a presné oholenie, ktoré potrebujete. Diamantová holiaca lišta pracuje bezchybne a zaisťuje hladký a rovnomerný výsledok, takže vaša pokožka zostane jemná a svieža.
Dvojsmerné hrebeňové nadstavce ponúkajú nastaviteľnú dĺžku 2 alebo 3 mm na zosúladenie s vaším štýlom a zastrihávajú vo všetkých smeroch, čím zabezpečujú jednoduchú a účinnú starostlivosť o celé telo, aj v intímnych oblastiach.
4.6
z 5
40
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Robco
25/04/2021
Slovensko
Je príjemný
Holenie s týmto výrobkom je veľmi pohodlné, som maximálne spokojný za takú cenu.
Výhody
Jednoduchosť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Pavol81
21/02/2021
Slovensko
Geniálny strojček
Naozaj geniálny strojček, oholí všetko bezpečne, rýchlo a hladko bez najmenších problémov a podráždenia, s maximálnym komfortom, vrátane intímych partií. Skvelá kúpa, som veľmi spokojný, ďaleko predčil moje očakávania. Odporúčam každému. Určite aj v budúcnosti si zakúpim produkty tejto značky.
Výhody
Všetko
Nevýhody
Nič
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Duder
08/01/2018
Slovensko
Skutocne vydareny zastrihavac
Ma vysoky vykon na to, ze ide o NiMh bateriu, jednoduche pouzitie a simplisticky dizajn bez zbytocnych komplikacii a dokonca sa da vyuzit aj na holenie ak nemate po ruke holiaci strojcek!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy
Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024.
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