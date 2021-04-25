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  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
  • Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele

Body Groomer 3000 SeriesS holiacim systémom Triple Protect

BG3480/15

4.6
| (40) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele
Zažite starostlivosť o telo bez námahy a príjemnejší pocit na pokožke. Holiaci systém Triple Protect zabezpečuje dôkladné a hladké holenie aj v intímnych partiách, pričom 2 mm alebo 3 mm hrebeňový nadstavec poskytuje presne upravený vzhľad.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

Najviac preferovaná značka elektrickej pánskej starostlivosti na svete1

Pre dôkladné a pohodlné výsledky

Jednoduchá a hladká úprava chĺpkov na tele

  • Holiaci systém Triple Protect

  • Dokonale hladká pokožka

  • Obojstranné zastrihávacie hrebeňové nadstavce

  • 100 % bezpečný na používanie v sprche

Patentovaná technológia zastrihávania, ktorá je šetrná k pokožke

Patentovaná technológia zastrihávania, ktorá je šetrná k pokožke

Holiaci systém Triple Protect má perleťové hroty pre viac príjemný pocit pre pokožku, diamantové otvory na ľahké kopírovanie pokožky a ochranný kryt, ktorý výrazne minimalizuje podráždenie pokožky.

Hladké a dôkladné holenie do dĺžky 0,2 mm

Hladké a dôkladné holenie do dĺžky 0,2 mm

Naša technológia holenia do dĺžky 0,2 mm vám poskytuje dôkladné a presné oholenie, ktoré potrebujete. Diamantová holiaca lišta pracuje bezchybne a zaisťuje hladký a rovnomerný výsledok, takže vaša pokožka zostane jemná a svieža.

Nasúvateľné hrebeňové nadstavce na zastrihávanie chĺpkov vo všetkých smeroch

Nasúvateľné hrebeňové nadstavce na zastrihávanie chĺpkov vo všetkých smeroch

Dvojsmerné hrebeňové nadstavce ponúkajú nastaviteľnú dĺžku 2 alebo 3 mm na zosúladenie s vaším štýlom a zastrihávajú vo všetkých smeroch, čím zabezpečujú jednoduchú a účinnú starostlivosť o celé telo, aj v intímnych oblastiach.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

40

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

3

25/04/2021

Slovensko

Slovensko

Je príjemný

Holenie s týmto výrobkom je veľmi pohodlné, som maximálne spokojný za takú cenu.

Výhody

Jednoduchosť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

21/02/2021

Slovensko

Slovensko

Geniálny strojček

Naozaj geniálny strojček, oholí všetko bezpečne, rýchlo a hladko bez najmenších problémov a podráždenia, s maximálnym komfortom, vrátane intímych partií. Skvelá kúpa, som veľmi spokojný, ďaleko predčil moje očakávania. Odporúčam každému. Určite aj v budúcnosti si zakúpim produkty tejto značky.

Výhody

Všetko

Nevýhody

Nič

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

08/01/2018

Slovensko

Slovensko

Skutocne vydareny zastrihavac

Ma vysoky vykon na to, ze ide o NiMh bateriu, jednoduche pouzitie a simplisticky dizajn bez zbytocnych komplikacii a dokonca sa da vyuzit aj na holenie ak nemate po ruke holiaci strojcek!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy

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