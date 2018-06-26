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  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
  • Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie

Body Groomer 5000 SeriesRad 5000

BG5480/15

4.5
| (224) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie
Zažite dôkladné a hladké oholenie celého tela vrátane intímnych partií bez kompromisov z hľadiska pohodlia pokožky. K dispozícii sú 3 nastavenia dĺžky na všestranné zastrihávanie a skladací nadstavec na chrbát pomôže s ťažko dostupnými miestami.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

Najviac preferovaná značka elektrickej pánskej starostlivosti na svete1

Holiaci systém Triple Protect a nadstavec na chrbát

Príjemný dotyk s pokožkou, staroslivosť o telo a intímne partie

  • Holiaci systém Triple Protect

  • Dokonale hladká pokožka

  • Skladací nadstavec na chrbát

  • Obojstranné zastrihávacie hrebeňové nadstavce

  • 100 % bezpečný na používanie v sprche

Patentovaná technológia zastrihávania, ktorá je šetrná k pokožke

Patentovaná technológia zastrihávania, ktorá je šetrná k pokožke

Holiaci systém Triple Protect má perleťové hroty pre viac príjemný pocit pre pokožku, diamantové otvory na ľahké kopírovanie pokožky a ochranný kryt, ktorý výrazne minimalizuje podráždenie pokožky.

Hladké a dôkladné holenie do dĺžky 0,2 mm

Hladké a dôkladné holenie do dĺžky 0,2 mm

Naša technológia holenia do dĺžky 0,2 mm vám poskytuje dôkladné a presné oholenie, ktoré potrebujete. Diamantová holiaca lišta pracuje bezchybne a zaisťuje hladký a rovnomerný výsledok, takže vaša pokožka zostane jemná a svieža.

Zaisťuje väčší dosah na ťažko dostupných miestach

Zaisťuje väčší dosah na ťažko dostupných miestach

Náš novo navrhnutý skladací nadstavec na chrbát poskytuje vylepšený ergonomický zážitok a výrazne zlepšuje dosah po celom tele. Rukoväť je vybavená rôznymi nastaveniami, ktoré umožňujú pohodlné holenie zo všetkých strán.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.5

z 5

224

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

26/06/2018

Slovensko

Slovensko

Vynikajuce

Zodpoveda kvalite,cene a vykonu, vrele odporucam kazdemu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

23/02/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý holicí strojek

Protože mě můj Bodygroom už nešel nabít koupil jsem si bez rozmýšlení nový. Vynikající strojek na zastrihování chlpupků po celém těle. Jde s ním upravit i strniště na tváři. Tento typ má navíc v balení držák na holení zad. Mohu jen doporučit. Oproti mému starému přístroji se tento bohužel musí nabíjet přes externí nabíječku, která není součástí balení.

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

27/01/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

kvalita

vybral jsem si strojek podle recenzí fotek a kvality a v realu je jěště hezčí než na fotkách.

Výhody

kvalita zpracování a možnosti použití

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

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