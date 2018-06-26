Predĺžená záruka až 5 rokov
Holiaci systém Triple Protect
Dokonale hladká pokožka
Skladací nadstavec na chrbát
Obojstranné zastrihávacie hrebeňové nadstavce
100 % bezpečný na používanie v sprche
Holiaci systém Triple Protect má perleťové hroty pre viac príjemný pocit pre pokožku, diamantové otvory na ľahké kopírovanie pokožky a ochranný kryt, ktorý výrazne minimalizuje podráždenie pokožky.
Naša technológia holenia do dĺžky 0,2 mm vám poskytuje dôkladné a presné oholenie, ktoré potrebujete. Diamantová holiaca lišta pracuje bezchybne a zaisťuje hladký a rovnomerný výsledok, takže vaša pokožka zostane jemná a svieža.
Náš novo navrhnutý skladací nadstavec na chrbát poskytuje vylepšený ergonomický zážitok a výrazne zlepšuje dosah po celom tele. Rukoväť je vybavená rôznymi nastaveniami, ktoré umožňujú pohodlné holenie zo všetkých strán.
4.5
z 5
224
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Richard
26/06/2018
Slovensko
Vynikajuce
Zodpoveda kvalite,cene a vykonu, vrele odporucam kazdemu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Ewan24
23/02/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý holicí strojek
Protože mě můj Bodygroom už nešel nabít koupil jsem si bez rozmýšlení nový. Vynikající strojek na zastrihování chlpupků po celém těle. Jde s ním upravit i strniště na tváři. Tento typ má navíc v balení držák na holení zad. Mohu jen doporučit. Oproti mému starému přístroji se tento bohužel musí nabíjet přes externí nabíječku, která není součástí balení.
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla
Jessealex
27/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
kvalita
vybral jsem si strojek podle recenzí fotek a kvality a v realu je jěště hezčí než na fotkách.
Výhody
kvalita zpracování a možnosti použití
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect
Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024.
Možnosť rýchleho nabíjania poskytuje dostatok energie na jedno zastrihávanie
Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia