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Tento produkt už nie je dostupný

StyleCareSublime Ends Curler

BHB871/00

5

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Nechajte svoje kučery zažiariť

Sublime Ends Curler je naša prvá natáčacia kulma navrhnutá na ochranu vašich citlivých končekov počas vytvárania účesu. Vďaka našej špičkovej technológii SplitStop môžete získať prirodzene vyzerajúce kučery bez obáv. Tak sa už neskrývajte a vykročte do žiary reflektorov!

Zobraziť všetky výhody
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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Až 95 % nerozštiepených končekov*

Nechajte svoje kučery zažiariť

  • 13 mm – 25 mm kónický valec

  • Technológia SplitStop

  • So zapusteným keratínom

  • Digitálne nastavenia teploty

Dokonalá ochrana pred rozštiepenými končekmi s technológiou SplitStop

Dokonalá ochrana pred rozštiepenými končekmi s technológiou SplitStop

Naše tajomstvo dokonalej ochrany pred rozštiepenými končekmi je technológia SplitStop. Je to jedinečná kombinácia optimalizovaného tepelného výkonu a minimalizovanej úrovne trenia, vďaka ktorej vaše vlasy zostanú zdravé od korienkov až ku končekom. Nedochádza k žiadnym náhlym zmenám teploty, čo zaručí, že optimálna teplota je počas tvarovania rozložená pozdĺž valca konštantne a rovnomerne. Valec je potiahnutý hladkou keramickou vrstvou na zníženie trenia prameňov vlasov. Vytvárajte dokonalé kučery so zdravšími končekmi plnými nového života.

Lepšia starostlivosť vďaka zapustenému keratínu

Lepšia starostlivosť vďaka zapustenému keratínu

Keratín je základnou súčasťou vlasov a vďaka nemu sú vlasy silné, zdravé a nádherné. Tento keramický prvok je obohatený keratínom pre ešte lepšiu starostlivosť o vaše vlasy.

9 digitálnych nastavení teploty pre dokonalú kontrolu

Digitálny displej s 9 nastaveniami teploty vám umožní získať absolútnu kontrolu nad nastavením teploty podľa typu vašich vlasov na predchádzanie ich poškodeniu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/09/2020

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.

Výhody

Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.

Nevýhody

Nevím o žádných

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Dátum použitia 2019-08-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Dátum použitia 2019-08-05

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kulma ma skvele funkcie

Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.

Výhody

Nastavitelnost teploty, casovac

Nevýhody

Ziaden

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Dátum použitia 2019-05-18

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Dátum použitia 2019-05-18

02/08/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost.

Jsem moc spokojená. Díky nastavitelnosti teploty se nebojím používat i pro své děti, když chtějí vytvořit lokny. Doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. po simulovanom 2-ročnom používaní na žehlenie priemerných vlasov osoby europoidnej rasy bez rozštiepených končekov pri teplote 180 °C