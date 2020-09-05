Tento produkt už nie je dostupný
Nechajte svoje kučery zažiariť
Sublime Ends Curler je naša prvá natáčacia kulma navrhnutá na ochranu vašich citlivých končekov počas vytvárania účesu. Vďaka našej špičkovej technológii SplitStop môžete získať prirodzene vyzerajúce kučery bez obáv. Tak sa už neskrývajte a vykročte do žiary reflektorov!
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
13 mm – 25 mm kónický valec
Technológia SplitStop
So zapusteným keratínom
Digitálne nastavenia teploty
Naše tajomstvo dokonalej ochrany pred rozštiepenými končekmi je technológia SplitStop. Je to jedinečná kombinácia optimalizovaného tepelného výkonu a minimalizovanej úrovne trenia, vďaka ktorej vaše vlasy zostanú zdravé od korienkov až ku končekom. Nedochádza k žiadnym náhlym zmenám teploty, čo zaručí, že optimálna teplota je počas tvarovania rozložená pozdĺž valca konštantne a rovnomerne. Valec je potiahnutý hladkou keramickou vrstvou na zníženie trenia prameňov vlasov. Vytvárajte dokonalé kučery so zdravšími končekmi plnými nového života.
Keratín je základnou súčasťou vlasov a vďaka nemu sú vlasy silné, zdravé a nádherné. Tento keramický prvok je obohatený keratínom pre ešte lepšiu starostlivosť o vaše vlasy.
Digitálny displej s 9 nastaveniami teploty vám umožní získať absolútnu kontrolu nad nastavením teploty podľa typu vašich vlasov na predchádzanie ich poškodeniu.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Vonsh2010
05/09/2020
Česká republika
Maximální spokojenost
Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.
Výhody
Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.
Nevýhody
Nevím o žádných
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Dátum použitia 2019-08-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Dátum použitia 2019-08-05
Ivana5
18/05/2020
Česká republika
Kulma ma skvele funkcie
Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.
Výhody
Nastavitelnost teploty, casovac
Nevýhody
Ziaden
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Dátum použitia 2019-05-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Dátum použitia 2019-05-18
Javado
02/08/2018
Česká republika
Spokojenost.
Jsem moc spokojená. Díky nastavitelnosti teploty se nebojím používat i pro své děti, když chtějí vytvořit lokny. Doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
po simulovanom 2-ročnom používaní na žehlenie priemerných vlasov osoby europoidnej rasy bez rozštiepených končekov pri teplote 180 °C